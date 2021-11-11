በቦረና ዞን በድርቅ ለተጎዱ ወገኖች የምግብ እህል እና የእንስሳት መኖ ድጋፍ ተደረገ

ዲላ፤ ህዳር 2/2014 (ኢዜአ) በምዕራብ ጉጂ ዞን የአባያ ወረዳ ነዋሪዎች በቦረና ዞን በድርቅ ለተጎዱ ወገኖች ከ300 ሺህ ብር በላይ ግምት ያለው የምግብ እህል እና የእንስሳት መኖ ድጋፍ አደረጉ።
የአባያ ወረዳ ምክትል አስተዳዳሪ አቶ አዱላ ገመዴ፤ ድጋፉ የተሰበሰበው በወረዳው ካሉ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ነው።
ድጋፉ ከ300 ሺህ ብር በላይ የሚገመቱ 30 ኩንታል ዱቄት እና ሰባት የጭነት ተሽከርካሪ የእንስሳት መኖ እንደሆነ ነው ያመለከቱት።
“የወረዳው ህዝብ የኢትዮጵያን ጠላቶች ለማሳፈር ሁሉ አቀፍ ትግል ከማድረግ በተጓዳኝ ወንድም ለሆነው የቦረና ህዝብ ያለውን ወገንተኝነት ለማሳየት ድጋፍ አድርጓል” ብለዋል።
ድጋፉ የመጀመሪያ እንጂ የመጨረሻ እንዳልሆነ የገለጹት ደግሞ የወረዳው የሃብት አሰባሳቢ ኮሚቴ አስተባባሪ አቶ ኤልያስ መኮንን ናቸው።
በቀጣይም አቅም በፈቀደ መጠን ህብረተሰቡንና ባለሀብቱን በማስተባበር ድጋፉ እንደሚጠናከር አሰታውቀዋል።
“እንደ ሀገር የተጋረጡብንን ፈተናዎች በጋራ መጋፈጥ ኢትዮጵያዊ ባህላችን ነው፣ ይህን ፈታኝ ወቅት በጽናት አልፈን ነገ የተሻለች ኢትዮጵያን እውን እናድርግ” ሲሉም ተናግረዋል።
ድጋፉን የተረከቡት የቦረና ዞን አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ ጉዬ ጫሪሲ ለተደረገው ድጋፍ ምስጋና አቅርበዋል።
የክረምቱ ዝናብ ባለመጣሉ ምክንያት በዞኑ 13 ወረዳዎች የሚገኘው የአርብቶ አደሩ ማህበረሰብና እንስሳቱ ለድርቅ መጋለጣቸውን ገልጸዋል።
የክልሉ መንግስትና የዞኑ አስተዳደር ችግሩን ለማቃለል ጥረት እያደረጉ ቢሆንም የደረሰው ጉዳት ከአቅም በላይ በመሆኑ ሌሎች አካላት ድጋፋቸውን እንዲቀጥሉ ጥሪ አቅርበዋል።