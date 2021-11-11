የህልውና ዘመቻው በድል እስኪጠናቀቅ የህብረተሰቡ ድጋፍ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪ ቀረበ

ባህር ዳር ህዳር 2/2014 (ኢዜአ) የህልውና ዘመቻው በድል እስኪጠናቀቅ ድረስ ህብረተሰቡ እያደረጋ ያለውን ድጋፍ አጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪ ቀረበ።
የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር በሦስት ቀናት ውስጥ ያሰባሰበው 2 ነጥብ 5 ሚሊዮን ብር የሚገመቱ የእርድ እንስሳትና ሌሎች ምግብ ነክ ቁሶች ድጋፍ በግንባር ለሚገኙ የጸጥታ አካላት ተልኳል።
የከተማዋ አስተዳደር ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባው ዶክተር ድረስ ሣህሉ ድጋፉ በተላከበት ወቅት እንዳሉት፤ መንግስት ለህልውና ዘመቻው ላቀረበው ጥሪ ህብረተሰቡ ፈጣን ምላሽ በመስጠት ተገቢ አስተዋጽኦ እያደረገ ነው።
ከተማ አስተዳደሩ ወደግንባር ለላካቸው የፀጥታ አካላት የሚሆን ስንቅ በእራሱ ለመሸፈን ከህብረተሰቡ ጋር ተባብሮ እየሰራ እንደሚገኝ ገልጸዋል።
አሸባሪው ህወሓት የከፈተው ጦርነት በድል እስኪጠናቀቅ ድረስ ህብረተሰቡ አሁን እያደረገ ያለውን ድጋፍና ትብብር አጠናክሮ እንዲቀጥልም ዶክተር ድረስ ጥሪ አቅርበዋል።
በሦስት ቀናት ውስጥ ግምቱ 2 ነጥብ 5 ሚሊዮን ብር የሚሆን ሃብት ማሰባሰብ እንደተቻለ የተናገሩት ደግሞ የከተማዋ አስተዳደር ሃብት አሰባሳቢ ግብረ ሃይል ሰብሳቢ ወይዘሮ ብርሃን ንጉሴ ናቸው።
በድጋፉ 17 ሠንጋ በሬዎች፣ 12 በግና ፍየሎች፣ 4 ሺህ 500 ደርዘን ውሃ፣ 12 ኩንታል በሶና ጥራጥሬ እንዲሁም 20 ኩንታል የእንጀራ ድርቆሽ እና ሌሎች ቁሶች በግንባር ለሚገኙ የጸጥታ አካላት ተልኳል ነው ያሉት።
የባህር ዳር ከተማ ንግድና ዘርፍ ማህበራት የቦርድ ሰብሳቢ አቶ ክቡር ጌታቸው በበኩላቸው፤ የንግዱ ማህበረሰብ ለህልውና ዘመቻው ተገቢውን ድጋፍ እያደረገ መሆኑን ገልጸዋል።
ያለሰላም ሰርቶ መግባትም ሆነ ነግዶ ማትረፍ እንደማይቻል መተማማን ላይ በመደረሱ ትግሉ በድል እስኪጠናቀቅ ድረስ ድጋፉ እንደሚጠናከር አስታውቀዋል።
“የንግዱ ማህበረሰብ የጎደለንን እየጠየቀ በመሙላት ላይ ይገኛል” ብለዋል።
በከተማው የተደራጁ አክሲዮን ማህበራት 16 ሠንጋ በሬዎችን ገዝተው ለከተማ አስተዳደሩ ማስረከብ መቻላቸውን ጠቅሰው፤ ድጋፉ ዛሬ በግንባር ለሚገኘው ለጸጥታ ሃይሉ እንደሚደርስ ተናግረዋል።
የባህርዳር ከተማ አስተዳደር ቀደም ሲልም ለህልውና ዘመቻው ከ170 ሚሊዮን ብር በላይ በጥሬ ገንዘብና በዓይነት ማሰባሰቡን ኢዜአ ቀደም ብሎ ዘግቧል።