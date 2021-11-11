በአዲስ አበባ ማንኛውም የቤት አከራይ የተከራዮችን ሙሉ መረጃ ቀርቦ ማስመዝገብ አለበት

ህዳር 2/2014 (ኢዜአ) በአዲስ አበባ ማንኛውም የመኖሪያ ቤት አከራይ በአስራ አንዱም ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያዎችና በሁሉም ፖሊስ ጣቢያዎች የተከራዩን ሙሉ መረጃ በመያዝ በግንባር በመቅረብ እንዲያስመዘግብ የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታወቀ፡፡
የፀጥታ ኃይሉ ለህብረተሰቡ ስጋት የሚሆኑ ጉዳዮችን በመለየት አስፈላጊውን እርምጃ እየወሰደ ይገኛል።
በዚህም እጅግ አበረታች ውጤት እየተመዘገበ ነው ብሏል የአዲስ አበባ ፖሊስ፡፡
የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ዕዝ የፀጥታ ሥራውን የሚደግፉ ልዩ ልዩ መመሪያዎችን ማውጣቱ ይታወቃል፡፡
በዚህ መሰረት ማንኛውም የመኖሪያ ቤት አከራይ መመሪያው ከወጣትበት ዕለት ጀምሮ በአንድ ሳምንት ጊዜ ውስጥ የተከራዩን ማንነት የሚገልፅ ማስረጃ በመያዝ በአሥራ አንዱም ክፍለ ከተማ ፖሊስ መመሪያዎች እና በሁሉም ፖሊስ ጣቢያዎች በግንባር በመቅረብ እንዲያስመዘግብ የአዲስ አበባ ፖሊስ አስታውቋል።
መመሪያውን ተግባራዊ በማያደርጉ አካላት ላይ በህግ አግባብ እርምጃ የሚወስድ መሆኑን ገልጿል::
ህብረተሰቡ ለፀጥታው ስራ ስኬታማነት እያደረገ ላለው ሙሉ ተባባሪነት የአዲስ አበባ ፖሊስ ምስጋናውን አቅርቧል።
ህብረተሰቡም ትብብሩን አጠናክሮ እንዲቀጥል የአዲስ አበባ ፖሊስ መልዕክቱን አስተላልፏል።
ምንጭ፤የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን
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