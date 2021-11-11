የአዲስ አበባን ሰላምና ጸጥታ በመጠበቅ ወጣቶች ስኬታማ ስራ እያከናወኑ ነው

አዲስ አበባ፣ ህዳር 02/2014 (ኢዜአ) የመዲናዋን ሰላምና ጸጥታ በመጠበቅ ወጣቶች ስኬታማ ስራ እያከናወኑ መሆኑን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ወጣቶችና ስፖርት ቢሮ ገለጸ።
የቢሮው ኃላፊ አቶ አብርሃም ታደሰ ለኢዜአ እንደገለጹት፤ የመዲናዋን ሰላምና ፀጥታ በማስጠበቅ ሂደት በተለይም የወጣቶች ሚና የላቀ ሆኗል።
የአገር መከላከያ ሰራዊትን በመቀላቀልና ለአገራቸው በመዝመት ወጣቶች የነቃ ተሳትፎ እያደረጉ መሆኑንም ተናግረዋል።
የወንጀል ተጠርጣሪዎችን በማጋለጥ፣ የኢኮኖሚ አሻጥርን በመከላከልና ጥቆማ በመስጠት የመዲናዋ ወጣቶች ውጤታማ ስራ እያከናወኑ መሆኑን አቶ አብርሃም ገልጸዋል።
የአከባቢያቸውን ሠላም በዘላቂነት ለማስጠበቅ የሚሰሩ ወጣቶችን መልምሎ ወደ ሥራ የማስገባቱ ሂደት ተጠናክሮ ቀጥሏል ብለዋል።
ከሁለት ወራት በፊት ስምሪት ወስደው ወደ ሥራ የገቡ ከ27 ሺህ 500 በላይ ወጣቶች የአካባቢን ሠላም በመጠበቅ ውጤት ማምጣታቸውንም ጠቅሰዋል።
የተገኘውን ውጤት መሰረት በማድረግ የወጣቱን ተሳትፎ ለማሳደግ እንቅስቃሴ መጀመሩን አቶ አብርሃም ገልጸዋል።
የስፖርት ቤተሰቡን እና የተለያዩ ወጣት አደረጃጀቶችን በማስተባበር ሰራዊቱን በገንዘብ ማጠናከር ላይ በሰፊው እንደሚሰራ አብራርተዋል።
በአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ 7 የወጣቶች ስብዕና መገንቢያ ማዕከል አስተባባሪ ወጣት ጌቱ ካሳ፤ ወጣቶች የሰላም ዘብ እንዲሆኑ እየተሰራ መሆኑን ተናግሯል።
ወደ ወጣት ማዕከሉ ከአዲስ አበባ ውጭም ከተለያዩ የአገሪቷ አካባቢዎች የሚመጡ መኖራቸውን ጠቅሶ፤ ለአገር በጎ አስተዋጽኦ እንዲኖራቸው የሚያስችሉ ስራዎች እየተከናወኑ መሆኑን ጠቅሷል።