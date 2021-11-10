በኢሉባቦር ዞን ስንዴን በኩታ ገጠም ክላስተር በመስኖ የማልማት ሥራ እየተከናወነ ነው

መቱ ጥቅምት 30/2014 (ኢዜአ) በኢሉባቦር ዞን ከ8 ሺህ ሄክታር በላይ መሬት ስንዴን በኩታ ገጠም ክላስተር በመስኖ የማልማት ሥራ እየተከናወነ ነው።
የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ አቶ እንዳልካቸው ተፈሪ እንደገለጹት በዞኑ ከ8 ሺህ ሄክታር በላይ መሬት ስንዴን በኩታ ገጠም በመስኖ ለማልማት የማሳ ዝግጅት ስራ ተጠናቆ በዘር የመሸፈን ስራ ተጀምሯል።
በዞኑ ስንዴን በኩታ ገጠም የማምረት ሥራ በአካባቢው ያልተለመደና አምና ለመጀመሪያ ጊዜ በሙከራ ደረጃ በተሰራው ስራ አበረታችና ተስፋ ሰጪ ውጤት መገኘቱን ገልጸዋል።
ዋና አስተዳዳሪው እንዳሉት የዞኑ አርሶ አደሮች ሰብልን በኩታ ገጠም ክላስተር በማልማት ተጠቃሚ እንዲሆኑና ገበያ የማረጋጋት ትኩረት ተሰጥቶ ይሰራልም።
በስንዴ እርሻው የተሰማሩት አርሶ አደሮችም ከምርቱ ጥሩ ውጤት እንደሚያገኙ ተስፋ አድርገዋል።
ወጣት ማንደፍሮ ታምሩ ከሌሎች አምስት ጓደኞቹ ጋር ቶኩማ በሚባል ማህበር ተደራጅተው ስንዴና ሌሎች ሰብሎችን እያለማ መሆኑን ተናግራል።
እንዲሁም አትክልቶችን በመስኖ በማልማት ስራ ላይ መሰማራታቸውን ተናግሮ ከስንዴ ልማት ስራው ደግሞ የበለጠ ተጠቃሚ ለመሆን አቅደዋል።
ወጣት ማንደፍሮ አክሎም በተሰማሩበት መስክ የሌሎች አርሶ አደሮችን ተሞክሮ በመጋራትና በመተባበር የአካባቢውን ገበያ ለማረጋጋት ጭምር የመስራት ዕቅድ እንዳላቸው ተናግሯል።
በቡሬ ወረዳ ስንዴን በኩታ ገጠም ክላስተር እያለሙ ያሉት አርሶ አደር ኢተፋ ጫሊ እንዳሉት ዘርና ማዳባሪያ በመንግሥት ስለቀረበላቸውም ልማቱን በጥሩ ሁኔታ እያካሄዱ መሆኑን ገልጸዋል።
እሳቸው እንዳሉት አምና ስንዴን በኩታ ገጠም ማልማት የጀመሩ በግብርና ልማት ባለሙያዎች ባገኙት ሙያዊ ድጋፍና ምክር ነው።
በኩታ ገጠም የስንዴ ልማቱ ውጤታማ መሆናቸውን ገልጸው ዘንድሮም ምርታማነታቸውን ለማሳደግ ትኩረት ሰጥተው ወደ ስራው መግባታቸውን ተናግረዋል።
የቡሬ ወረዳ ግብርና ጽሕፈት ቤት ኃላፊ አቶ ቢቂላ ታፈሰ አምና በወረዳዉ በሙከራ ደረጃ የተጀመረው የስንዴ የኩታ ገጠም ክላስተር የማልማት ስራ ውጤታማነቱ ከፍተኛ እንደነበር ጠቅሰዋል።
ኃላፊው እንዳሉት አምና በኩታ ገጠም ክላስተር ከለማው ስንዴ በሄክታር እስከ 50 ኩንታል ምርት ማግኘት ተችሏል።
ዘንድሮው የበጋ ወራትም የአካባቢውን የውሃ ሀብት ተጠቅሞ ስንዴን በተመሳሳይ ዘዴ በመስኖ በማልማት ምርታማነትን ከማሳደግ በቅንጀት እየተሰራ ነው ብለዋል።