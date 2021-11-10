በሐረሪ ክልል ከአሸባሪዎቹ ህወሃትና ሸኔ ጋር ግንኙነት እንዳላቸው የተጠረጠሩና የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን መመሪያ ያልተገበሩ ከ300 በላይ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር ዋሉ

ህዳር 01 ቀን 2014 (ኢዜአ) በሐረሪ ክልል ከአሸባሪዎቹ ህወሃትና ሸኔ ጋር ግንኙነት አላቸው ተብለው የተጠረጠሩና የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን መመሪያ ያልተገበሩ ከ300 በላይ ግለሰቦች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የክልሉ ጠቅላይ ዐቃቤ ሕግ አስታወቀ።
የክልሉ ዋና ዐቃቤ ሕግ አቶ አዩብ አህመድ እንደገለጹት፤ በክልሉ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ለማስከበር የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መመሪያ እዝ ወጥቶ የተለያዩ ስራዎች እየተከናወኑ ይገኛል።
ከአሸባሪዎቹ ህወሃት እና ኦነግ ሸኔ ጋር ግንኙነት እንዳላቸው ተጠርጥረውና የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን መመሪያ በመጣስ በቁጥጥር ስር የዋሉ ግለሰቦች ላይ የጦር መሳሪያ፣ የተለያዩ ተንቀሳቃሽ እና ተንቀሳቃሽ ያልሆኑ ንብረቶች እንደተገኘባቸው ጠቁመዋል።
በክልሉ ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ አፈጻጸም እና ክልከላ ጋር በተገናኘ ተጠርጣሪዎችን አጣርቶ ለህግ የሚያቀርብ በዐቃቤ ሕግ እና መርማሪ ፖሊሶች የሚመራ የምርመራ ቡድን መዋቀሩን ጠቁመዋል።
ተጠርጥረው የተያዙት ላይ ምርመራ ተደርጎ ነጻ የሆኑ ግለሰቦች እንደሚለቀቁ ተናግረዋል።
እንደ አቶ አዩብ ገለጻ፤ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን አፈጻጸም እና ክልከላ ተግባራዊ ያላደረጉ ግለሰቦች ላይ ክስ ይመሰረታል።
የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ አፈጻጸም በአጭር ጊዜ አላማውን እንዲያሳካ ህብረተሰቡ ከጸጥታ አካላት ጎን በመሆን እየሰጠ ያለውን ድጋፍ አጠናክሮ እንዲቀጥል ጠይቀዋል።
_ አካባቢህን ጠብቅ፣
_ ወደ ግንባር ዝመት፣
_ መከላከያን ደግፍ።