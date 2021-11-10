በህዳር ወር ነዳጅ ምርቶች የችርቻሮ መሸጫ ዋጋ በነበረበት ይቀጥላል

ህዳር 01 ቀን 2014 (ኢዜአ) በህዳር ወር ሁሉም የነዳጅ ምርቶች የችርቻሮ መሸጫ ዋጋ በጥቅምት ወር ሲሸጥበት በነበረው ዋጋ እንደሚቀጥል የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር አስታወቀ።
ሚኒስቴሩ ለኢዜአ በላከው መግለጫ የአውሮፕላን ነዳጅ የችርቻሮ መሸጫ ዋጋ የዓለም ነዳጅ ዋጋን መሰረት በማድረግ በጥቅምት ወር 1 ሊትር ሲሸጥበት ከነበረው 47 ብር ከ 43 ሳንቲም ላይ የዋጋ ማሻሻያ እንደተደረገበት ገልጿል፡፡
በዚህም መሰረት በህዳር ወር የ1 ሊትር የአውሮፕላን የነዳጅ ችርቻሮ መሸጫ ዋጋ 58 ብር ከ 77 ሳንቲም መሆኑን አመልክቷል።
በቀጣይ አስፈላጊ ሆኖ ከተገኘ የዓለም የነዳጅ የገበያ ዋጋን መነሻ በማድረግ ማስተካከያ ሊደረግ እንደሚችል ተጠቁሟል፡፡
የዓለም የነዳጅ ምርቶች የመሸጫ ዋጋ በየወሩ በመጨመር ላይ ቢገኝም መንግሥት የአገሪቱን ኢኮኖሚያዊና ማኅበራዊ እንቅስቃሴዎች በተረጋጋ ሁኔታ ለማስቀጠል ሲል በነበረበት ዋጋ እንዲቀጥል አድርጓል ብሏል መግለጫው።
የሚኒስትሮች ምክር ቤት መስከረም 23 ቀን 2001 ዓ.ም ባካሄደው መደበኛ ስብሰባ የነዳጅ ምርቶች ዋጋ በየወሩ እንዲከለስ መመሪያ ማውጣቱ ይታወሳል።
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_ ወደ ግንባር ዝመት፣
_ መከላከያን ደግፍ።