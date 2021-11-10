የምዕራባዊያን መገናኛ ብዙሃን የሀሰት ፕሮፖጋንዳ ዘመቻን የሚቃወም ህዝባዊ ሰልፍ በጂንካ ከተማ እየተካሄደ ነው

ጂንካ ፤ ህዳር 1/2014 (ኢዜአ) የአሸባሪዎች ህወሓትና ሸኔን እኩይ ድርጊት የሚያወግዝና የምዕራባዊያን መገናኛ ብዙሃንን የሀሰት ፕሮፖጋንዳ ዘመቻን የሚቃወም ህዝባዊ ሰልፍ በደቡብ ኦሞ ዞን ጂንካ ከተማ እየተካሄደ ነው።
ሰልፈኞቹ ሀገሬን እጠብቃለሁ መስዋዕትነት እከፍላለሁ! ከመከላከያ ጎን እንቆማለን! የህልውና ዘመቻውን በስኬት እናጠናቅቃለን፤ የአሸባሪዎቹ ህወሓትና ሸኔን እኩይ አላማን ለማክሸፍ እንሰራለን! እኛ የአድዋ ልጆች ነን ለውጭ ጫና የሚንበረከክ ማንነት የለንም ! በማለት ደምጻቸውን እያሰሙ ነው።
በሉአላዊነታችን ላይ ለመጣብን የምንሰስተው ህይወት የለንም! ኢትዮጵያን የሚያስደፍር ትውልድ የለም !…ዛሬም ነገም ሁሌም ከመከላከያ ሠራዊታችን ጎን እንቆማለን! የሚሉ መልዕክቶችንም እያስተላለፉ ይገኛሉ።
እንዲሁም ‘ምዕራባዊያን ከኢትዮጵያ ላይ እጃችሁን አንሱ፤ ሲ ኤን ኤን በኢትዮጵያ ላይ የጀመርከውን የሀሰት ዘገባ አቁም ! ሌሎቹ የሰልፈኞቹ መልዕክቶች ናቸው።
በህዝባዊ ሰልፉ የጂንካ ከተማና አካባቢው እንዲሁም በደቡብ ኦሞ ዞን የሚገኙ የማህበረሰብ ክፍሎች እየተሳተፉ ነው።