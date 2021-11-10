ወጣቱ በባጃጅ ውስጥ ተረስቶ ያገኘውን 40 ሺህ ብርና ሌሎች ንብረቶች ለባለቤቱ እንዲመለስ አደረገ

ጭሮ ፤ ህዳር 1/2014 (ኢዜአ) ወጣቱ አሽከርካሪ በባጃጁ ተረስቶ ያገኘውን 40 ሺህ ብር፣ ሁለት ሞባይል ስልኮችና አልባሳት የያዘ ቦርሳ ለባለቤቱ እንዲመለስ ማድረጉን ፖሊስ አስታወቀ፡፡
ሸምሱ መሐመድ በምዕራብ ሐረርጌ ዞን ጭሮ ከተማ በባጃጅ ታክሲ አሽከርካሪነት የተሰማራ ወጣት ነው።
በዚሁ ስራ የሚተዳደረው ወጣቱ በጭሮ ከተማ የታክሲ አገልግሎት እየሰጠ እያለ ጥቅምት 27/2014 ዓ.ም ከአንድ ተሳፋሪ ተረስቶ የነበረ 40 ሺህ ጥሬ ብር እና ሁለት ሞባይል ስልኮችን ከተለያዩ አልባሳት ጋር የያዘ ቦርሳ በሚያሽከረክረው ባጃጅው ወስጥ ያገኛል።
ያገኘውን ይህንኑ ገንዘብና ንብረት ለባለቤቱ እንዲመለስ ለከተማው ፖሊስ ማስረከቡን ነው የጭሮ ከተማ ፖሊስ አዛዥ ኢንስፔክተር ሚካኤል ዳኜ ለኢዜአ የገለጹት።
ፖሊስም ገንዘቡንና ንብረቱን ለባለቤቱ ማስረከቡን አስታውቀዋል።
እንዲህ ለወገን የሚቆረቆሩ መልካም ስነምግባር ያላቸው ወጣቶች ለሀገር ያስፈልጋሉ ብለዋል፡፡
ለወጣት ሸምሱ የመልካም አርአያነትና ታማኝነት የእውቅና የምስክር ወረቀት ማዘጋጀታቸውና ሌሎችም ወጣቶች ከሱ የመልካምነት ተሞክሮ መውሰድ እንዳለባቸው ጠቁመዋል፡፡
ወጣት ሸምሱ መሐመድ በበኩሉ፤ ያገኘሁትን ገንዘብና ንብረት ለባለቤቱ እንዲመለስ ያደረግኩት በራሴ ላይ እንዲደርስ የማልፈልገውን በሌሎች ላይ የማድረግ ፍላጎት ስለሌለኝ ነው ብሏል።
ገንዘብ ማግኘት የሚፈልገው በራሱ አቅም ሰርቶ እንጂ በሌሎች ሀብት የመክበር ፍላጎት የሌለውና በሀቅ መንገድ መራመድ እንደሚፈልግ በመግለጽ በዚህም ደስተኛ መሆኑንና የህሊና እርካታ እንደሰጠው ነው የተናገረው።
በእሱ እድሜ ያሉ ወጣቶችም ለወገን ድጋፍ በመሆን ሰርቶ ማግኘት የተሻለ መሆኑን በተግባር ማሳየት እንዳለባቸው ወጣት ሸምሱ አስተያየቱን ሰጥቷል፡፡
ንብረታቸው ምንም ሳይጎድል የተመለሰላቸው የጉባ ቆርቻ ወረዳ ነዋሪ አቶ ካሳዬ ደመቀ በሰጡት አስተያየት፤ በወጣት ሸምሱ መልካምነት እጅግ መገረማቸውንና ያሳየው በጎነት ለሌሎች ምሳሌ የሚያደርገውና ከአሁን በኋላም ከልጆቻቸው አንዱ አድርገው እንደሚያዩት ነው የገለጹት፡፡
አቶ ካሳዬ ከነቦርሳው የተሳፈሩበት ባጃጅ ላይ ረስተው የወረዱት ገንዘብ የታመመች ልጃቸውን ለማሳከም ብለው ከብት ሸጠው ያገኙት እንደሆነ በመጠቆም የሚተዳደሩትም በግብርና ስራ እንደሆነ አመልክተዋል፡፡
ወጣት ሸምሱና የጭሮ ከተማ ፖሊስ ያደረጉላቸውን ወገናዊ እርዳታ በማድነቅ ሁሉም ቢተዛዘን ሁሌም ሰላም በሁሉም ቦታ የሚሰፍን ይሆናል ሲሉ አቶ ካሳዬ አስተያየታቸውን ሰጥተዋል፡፡