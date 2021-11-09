የህልውና ዘመቻው ባጣረ ጊዜ እንዲጠናቀቅ ሁለንተናዊ ተሳትፎ እናደርጋለን

ሀዋሳ፣ ጥቅምት 30 ቀን 2014 (ኢዜአ) አሸባሪው ህወሓት በኢትዮጵያ ላይ የደቀነውን ወቅታዊ የሕልውና አደጋ ለመቀልበስ ሁሉን አቀፍ ተሳትፎ እንደሚያደርጉ የሲዳማ ክልል ነዋሪዎች ተናገሩ።
አንዳንድ የምዕራባውያን መገናኛ ብዙሀን የአሸባሪውን ህወሓት የሀሰት ትርክት ተከትለው በኢትዮጵያ ላይ የሚያደርጉትን ጫናና ዘመቻ በአፋጣኝ እንዲያቆሙም ነዋሪዎቹ ጠይቀዋል።
አስተያየታቸውን ለኢዜአ የገለጹት የክልሉ ነዋሪዎች ከውጭ ጠላቶች ጋር በማበር ሀገር ለማፍረስ አሸባሪው ህወሃት የሸረበውን ሴራ ለማክሸፍ የሚጠበቅባቸውን የዜግነት ግዴታ ለመወጣት መነሳታቸው ገልጸዋል።
አሸባሪውን ህወሓት ከኢትዮጵያ ጫንቃ ላይ አውርዶ ግብዓተ መሬቱን ለመፈጸም መከላከያን እንደሚቀላቀሉም ተናግረዋል።
የአገርን ሉዓላዊነት ለማስከበር ያላቸውን ዝግጁነት አረጋግጠው፤ የህልውና ዘመቻው በአጭር ጊዜ እንዲጠናቀቅ በክተት ጥሪው መዝመትን ጨምሮ ሁለንተናዊ ተሳትፎ ለማድረግ ቁርጠኝነታቸውን ገልጸዋል።
አሸባሪው ህወሓት ለ27 ዓመታት ዜጎችን በዘር በመከፋፈል በመካከላቸው መተማመን እንዲጠፋና ልዩነቶች እንዲስፉ አበክሮ መስራቱን አስታውሰው፤ ቡድኑ በአገር ሀብት ምዝበራ ተሰማርቶ የኢትዮጵያን ኢኮኖሚን በማድቀቅ ብዙ ተስፋ ያላቸው ዜጎችን ለስደት የዳረገ የአገር ጠንቅ መሆኑን ተናግረዋል።
ይህ ሳያንሰው ከኢትዮጵያ ጠላቶች ጋር በማበር ኢትዮጵያን እያደማ እንደሚገኝ ገልጸው፤ በመላው ዓለም የሚገኙ ኢትዮጵያውያን በመተባበር አሸባሪውን ማስወገድ እንደሚገባቸው ተናግረዋል።
በተለይ በውጭ ያሉ ኢትዮጵያውያን ከገንዘብ ድጋፍ በተጨማሪ የቡድኑን ሀገር አፍራሽ ተልዕኮ እና የጭካኔ ተግባር ለዓለም ማሳወቅና የውጭ ጣልቃ ገብነትን በመቃወም ድጋፋቸውን እንዲያጠናክሩም አስገንዝበዋል።
ምዕራባውያንም በአሸባሪው ህወሓት የሀሰት ፕሮፖጋንዳ እውነታውን ወደ ጎን በመተው ኢትዮጵያ ላይ እያደረጉ ያሉትን ያልተገባ ጫና በአፋጣኝ እንዲያቆሙ ጠይቀዋል።
“የጀግና ልጆች እያሉ እናት አገራችን በፍጹም አትፈርስም” ያሉት አስተያየት ሰጪዎቹ፤ አሁንም የጥፋት ቡድኑ እኩይ እንቅስቃሴ ለመግታት በአንድነት መሰለፍ እንደሚገባ አመልክተዋል።
አሸባሪው ህወሃት ታሪክ ይቅር የማይለው ወንጀል እየፈጸመ በመሆኑ በጽናት መታገል እንደሚገባም ተናግረዋል።ይገኛል።
የኢትዮጵያን እውነታ የካዱ የውጭ መገናኛ ብዙሀን ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡም ጠይቀዋል።