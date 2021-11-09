ምክር ቤቱ አዳዲስ የውስጥ አደረጃጀቶችን በተመለከተ የተለያዩ የውሳኔ ሃሳቦችን መርምሮ አፀደቀ

አዲስ አበባ፤ ጥቅምት 30 ቀን 2014 (ኢዜአ) የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በአዲስ መልክ ወደ ስራ የሚያስገቡ የውስጥ አደረጃጀትን የያዙ የተለያዩ የውሳኔ ሃሳቦችን መርምሮ አፀደቀ።
ምክር ቤቱ በዛሬው ዕለት አንደኛ አመት የስራ ዘመን 2ኛ መደበኛ ስብሰባውን ያካሄደ ሲሆን በአራት አጀንዳዎች ላይ ተወያይቷል።
የመጀመሪያው አጀንዳ የምክር ቤቱን 1ኛ አመት የስራ ዘመን 1ኛ መደበኛ ስብሰባ ቃለ ጉባኤ መርምሮ ማፅደቅ ሲሆን በ5 ድምፀ ተዓቅቦ በአብላጫ ድምፅ ፀድቋል።
የምክር ቤት ጉዳዮች አማካሪ ኮሚቴ አባላትን ለመሰየም የቀረበው የውሳኔ ሃሳብም ሁለተኛው አጀንዳ ሆኖ ቀርቧል።
የሚሰየመው ኮሚቴ በዋናነት አጀንዳዎችን ማፅደቅ፣ በጀት ማፅደቅና የምክር ቤቱን ስራ በመምራት ተልዕኮውን የሚከውን ሲሆን ከገዥው ፓርቲ፣ ከተፎካካሪ ፓርቲዎችና ከግል ተወዳዳሪዎች የተውጣጡ 11 አባላትን ያካትታል።
በዚህም ምክር ቤቱ የቀረበለትን የውሳኔ ሃሳብ መርምሮ በአንድ ተቃውሞ በ7 ድምፀ ተዓቅቦ በአብላጫ ድምፅ አፅድቆታል።
የምክር ቤቱ ቋሚ ኮሚቴዎች አደረጃጀት፣ ተግባርና ሃላፊነት የያዘው የውሳኔ ሃሳብ በአጠቃላይ 11 ቋሚ ኮሚተዎች እንዲዋቀሩ የሚያብራራ ነው።
የቋሚ ኮሚቴዎቹ ብዛት አንሷል ቢጨመር የሚል ጥያቄ የተነሳ ሲሆን የምክር ቤቱ አፈ ጉባኤ ታገሰ ጫፎ የቋሚ ኮሚቴው ቁጥር ውስን መሆኑ ስራን በቅልጥፍና ለመስራትና ለውሳኔ አሰጣጥ አመች እንደሚሆን አብራርተውላቸዋል።
በመሆኑም የምክር ቤቱን ቋሚ ኮሚቴዎች አደረጃጀት፣ ተግባርና ሃላፊነት በሚመለከት በአብላጫ ድምፅ ፀድቋል።
የ11ዱን ቋሚ ኮሚቴዎች አመራርና አባላት ምደባ አስመልክቶ የቀረበው የውሳኔ ሃሳብም የመጨረሻው ቋሚ ኮሚቴዎቹ እያንዳንዳቸው ከ9 እስከ 13 አባላትን እንደሚያካትት ተብራርቷል።
የቋሚ ኮሚቴዎቹ አመራርና አባላት ምደባ የትምህርት ዝግጅት የተሰጠው ትኩረት ምን ያክል ነው፣ ሙሉ መረጃዎች ለአባላቱ ቢደርሱ ለውሳኔ ይረዳል የሚሉ አስተያየትና ጥያቄም ተነስቶበታል።
ምደባው የስራ ልምድንና የትምህርት ዝግጅትን ያማከለ መሆኑን አፈ ጉባኤው አስረድተዋል።
ከአሁን በፊት በአንድ ቋሚ ኮሚቴ ውስጥ እስከ 40 አባላት በማካተት ተሞክሮ ውጤታማ አለመሆኑን ገልፀው አስፈላጊ ከሆነ በቀጣይ በምክር ቤት ጉዳዮች አማካሪ ኮሚቴ እየታዬ የሰው ሃይል መጨመር እንደሚቻልም ጠቅሰዋል።
የውሳኔ ሃሳቡ እነዚህንና መሰል ውይይት ከተደረገበት በኋላ በ18 ድምፀ ተዓቅቦ አብላጫ ድምፅ ፀድቋል።