የአሸባሪዎችን እኩይ ተግባር ለመቀልበስ የአስተሳሰብና የተግባር አንድነትን በማጠናከር መስራት ያስፈልጋል

ጋምቤላ፤ ጥቅምት 30/2014(ኢዜአ) የአሸባሪዎቹ ህወሓትና ሸኔ ሀገርን የማፍረስ እኩይ ተግባር ለመቀልበስ የአስተሳሰብና የተግባር አንድነትን በማጠናከር መስራት እንደሚያስፈልግ የጋምቤላ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ኡሞድ ኡጁሉ ገለጹ።
በሀገራዊና ክልላዊ ወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ዛሬ በጋምቤላ ከተማ ውይይት እየተካሄደ ነው።
ርዕሰ መስተዳደሩ በወቅቱ እንዳሉት፤ አሸባሪው ህወሓት በተለይም በአማራና በአፋር ክልሎች እያካሄደ ያለውን ወረራ ለማክሸፍ መላው የክልሉ ህዝብ ከሀገር መከላከያ ሠራዊት በመሰለፍ ሲያደርግ የቆየውን ድጋፍ አጠናክሮ መቀጠል አለበት።
እራሱን “ጋነግ” ብሎ የሚጠራው የህወሓትና የሸኔ ተላላኪ በክልሉ የሽብር ተግባር ለመፈፀም የሚያደርገውን እንቅስቃሴ ለመግታት የክልሉ ህዝብ አካባቢውን ነቅቶ እንዲጠብቅም አሳስበዋል።
አሸባሪዎቹ ህወሓትና ሸኔ እንዲሁም ተላላኪዎቻቸው ኢትዮጵያን ለማፍረስ የጠነሰሱትን ሴራ ለመቀልበስ የአስተሳሰብና የተግባር አንድነትን በማጠናከር መስራት እንደሚያስፈልግ ነው ርዕሰ መስተዳደሩ የገለጹት።
የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ውጤታማ በማድረግ የክልሉን ሰላምና ፀጥታ በአስተማማኝ መልኩ ለማረጋገጥ ሁሉም የክልሉ ህዝብ የድርሻውን እንዲወጣ ጥሪ አቅርበዋል።
በውይይቱ መድረክ ከክልል እስከ ወረዳ የሚገኙ የአመራር አካላትና ታዋቂ ግለሰቦች እየተሳተፉ መሆኑ ተገልጿል።