በኢትዮጵያ ላይ እየደረሰ ያለውን የውጭ ጫና ለመመከት የምሁራን ተሳትፎና እገዛ ወሳኝ ነው

አዲስ አበባ፤ ጥቅምት 30 ቀን 2014 (ኢዜአ) በኢትዮጵያ ላይ እየደረሰ ያለውን የውጭ ጫና ለመመከት የምሁራን ተሳትፎና እገዛ ወሳኝ መሆኑን የቦንጋ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት ዶክተር ጴጥሮስ ወልደጊዮርጊስ ተናገሩ።
ፕሬዝዳንቱ አንዳንድ የምእራቡ ዓለም አገራትና የአሜሪካ መንግስት በኢትዮጵያ ላይ ያልተገባ ጫና እያደረሱ መሆኑን አንስተዋል።
የአገራቱ መንግስታት ኢትዮጵያን ለማፍረስ የተነሳውን የህወሃት አሸባሪ ሃይል በመደገፍ በኢትዮጵያ መንግስት ላይ በጭፍን ጥላቻ ጫና እያስከተሉ መሆኑን ገልጸዋል።
አሸባሪው ህወሃት የሰሜን እዝ የአገር መከላከያ ሰራዊትን በድንገት በመውጋት የአገር ክህደት ከመፈፀም ጀምሮ አሁንም ሰላማዊ ዜጎችን እየገደለ፣ የግልና የህዝብ ንብረቶችን በግልፅ እያወደመ የውጭው ዓለም ባልሰማ እያለፈው መሆኑን ዶክተር ጴጥሮስ ተናግረዋል።
በመሆኑም አሸባሪው ሃይል እያደረሰ ያለውን አገራዊ ውድመት በዝርዝር ለማስረዳት በተለይም ምሁራን ጉልህ ተሳትፎ ሊያደርጉ ይገባል ብለዋል።
ምሁራኑ በየትኛውም አማራጭ በኢትዮጵያ ያለውን ነባራዊ ሁኔታ ለመላው ዓለም ለማሳየት ክህሎትና እውቀታቸውን እንዲጠቀሙ ጠይቀዋል።
ኢትዮጵያ የገጠማትን የህልውና አደጋ ለመቀልበስ ህብረተሰቡ እያደረገ ያለውን ድጋፍ ይጠበልጥ በማጠናከር ወጣቶችም የመከላከያ ሰራዊትን በመቀላቀል አገር የማዳን ተልእኮው እንዲሳካ መስራት አለባቸው ብለዋል።
የሲ ኤን ኤን ቴሌቪዥን ጣቢያን ጨምሮ አንዳንድ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን በኢትዮጵያ ላይ የጥፋት አጀንዳ ቀርፀው እየሰሩ መሆኑንም ዶክተር ጴጥሮስ ጠቁመዋል።
ኢትዮጵያ ያለችበትን ትክክለኛ ሁኔታ ለማሳወቅ የቦንጋ ዮኒቨርሲቲ ”የፕብሊክ ዲፕሎማሲ ማዕከል” አቋቁሞ እየሰራ ይገኛል ብለዋል።
በመሆኑም በኢትዮጵያ ላይ በሁሉም አውደ ግንባሮች የተከፈተውን ጦርነት አሸናፊ ለመሆን ሁላችንም ልንዘጋጅ ይገባል ነው ያሉት።