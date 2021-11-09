አዲስ አበባ፤ ጥቅምት 30 ቀን 2014 (ኢዜአ) በቶታል ኢነርጂ አዘጋጅነት በሚካሄደው ሦስተኛው ዙር የዓመቱ ምርጥ የሥራ ፈጠራ ውድድር ተጀመረ።
በውድድሩ ኢትዮጵያን ጨምሮ በ32 የአፍሪካ አገራት እድሜያቸው ከ18 እስከ 35 ያሉ ወጣቶች ይሳተፋሉ ተብሏል።
ውድድሩን በማስመልከት ጋዜጣዊ መግለጫ የሰጡት ቶታል ኢነርጂ ማርኬቲንግ ኢትዮጵያ የኮሙዩኒኬሽን ዳይሬክተር ማርታ ካሳሁን፤ የመወዳደሪያ መደቦቹ በምርጥ የንግድ ፈጠራ፣ ከሦስት ዓመት ያነሰ አዲስ ምርጥ የሥራ ጀማሪ እንዲሁም ምርጥ ሴት የሥራ ጀማሪ ዘርፎች መሆናቸውን አብራርተዋል።
በውድድሩ ከሚያመለክቱ ምርጥ ሥራ ፈጣሪ ወጣቶች መካከል 15ቱ ለመጨረሻው ዙር የሚያልፉ መሆኑን ገልጸዋል።
ለመጨረሻው ዙር ካለፉ አመልካቾች መካከልም ሦስቱ አሸናፊዎች ተለይተው የገንዘብ ሽልማትን ጨምሮ የክህሎት ማሳደጊያ ሥልጠና እንዲሁም ፈጠራቸውን የማስተዋወቅ ሥራ በቶታል ኢነርጂ ኩባንያ ይሰራል ብለዋል።
የፈጠራ ሐሳቦቹ ዘላቂነት ያለው ልማት የሚያሳዩ መሆን፣ የፈጠራው ባህሪ እንዲሁም የፕሮጀክቱ ተግባራዊነትና አዋጭነት የመመዘኛ መስፈርቶች መሆናቸውንም አስረድተዋል።
ከጥቅምት 25 ቀን 2014 ዓ.ም ጀምሮ ባሉት ሰባት ተከታታይ ሳምንታት ተወዳዳሪዎች የሚመዘገቡበት ድረ ገፅ htttp://startupper.totalenergies.com መሆኑንም ጠቅሰዋል።
መሰል ውድድሮች ከዚህ ቀደም መደረጋቸውንም አንስተው፤ የዘንድሮው ምርጥ የሴት ሥራ ፈጣሪዎች ዘርፍን ያካተተ መሆኑንም አስረድተዋል።
ወጣቱ ኳስ እግሩ ሥር እስክትመጣ ከመጠበቅ ይልቅ ኳስን አባሮ መንጠቅ አለበት ያለው ደግሞ የቶታል ኢነርጂ ማርኬቲንግ ኢትዮጵያ ብራንድ አምባሳደር አትሌት ኃይሌ ገብረሥላሴ ነው።
በርካታ የፈጠራ ሥራዎች የወጣቶች ውጤት በመሆናቸው ወጣቱ ይህን ተረድቶ ሥራን ፈጥሮ ከራሱ አልፎ ለሌሎች እንዲደርስም ጥሪ አቅርቧል።
በዚሁ ወቅት ልምዳቸውን ያጋሩ ወጣት ሥራ ፈጣሪዎች ከቶታል ኢነርጂ የተደረገላቸው ድጋፍ ከሥራ አጥነት ወደሥራ ፈጣሪነት ያሸጋገራቸውና ለሌሎች ሰዎችም ጊዜያዊና ቋሚ የሥራ እድል ለመፍጠር እንዳስቻላቸው ገልጸዋል።
ሁለተኛ ዲግሪውን ተምሮ በአንድ ወር ውስጥ 80 የሥራ መደቦች ላይ ቢያመለክትም ከየትኛውም ተቋም እንዳልተደወለለት የሚገልጸው ወጣት አናሲሞስ ገላን፤ ከጓደኛው ጋር ሆኖ የምድረ-ገጽ ማስዋብ ሥራን መጀመሩን ያነሳል።
ከቶታል ኢነርጂ ካምፓኒ ያገኘው ድጋፍም ሥራውን ማስፋት እንዳስቻለው ገልጾ፤ ከተቀጣሪነት ወጥቶ 10 ሰዎችን በቋሚነት ከ100 በላይ ለሚሆኑ ደግሞ በጊዜያዊነት ሥራ መፍጠሩን ይናገራል።
ወጣት ሰላም ወንድም ቶታል ኢነርጂ ባስገኘላት እድል ከገንዘብ ድጋፍ ባሻገር ከሌሎች ጋር ልምድን ለመጋራት ያገዛት መሆኑን ታስረዳለች።
ሥራ ፈጣሪዎቹ ወጣቱ አገሪቱ ያላትን ሀብት በመቃኘትና ያሉ ችግሮችን በመለየት የመፍትሔ አካል መሆን እንዳለባቸውም ተናግረዋል።
በመጀመሪያው ዙር የዓመቱ ምርጥ የሥራ ፈጠራ ውድድር ከ34 አገራት የተውጣጡ 102 ተወዳዳሪዎች እንዲሁም በሁለተኛው ዙር ከ55 አገሮች የተውጣጡ 165 ተወዳዳሪዎች ሽልማት ማግኘታቸው ተገልጿል።