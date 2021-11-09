የሀገር ሉአላዊነትን አሳልፈው የሸጡ ባንዳዎች በታሪክም ነበሩ ዛሬም ክህደታቸውን እየፈጸሙ ነው

ጅማ፣ ጥቅምት 30 /2014 (ኢዜአ) ለግልጥቅም ሲሉ የሀገር ሉአላዊነትና የወገንን ነጻነት አሳልፈው የሸጡ ባንዳዎች በታሪክም ነበሩ ዛሬም ክህደታቸውን እየፈጸሙ ነው ሲሉ የጅማ ዩኒቨርሲቲ ምሁራን ገለፁ፡፡
ኢዜአ በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይ ዙሪያ ከምሁራኑ ጋር ቃለ ምልልስ አካሂዷል።
በጅማ ዩኒቨርሲቲ የሚዲያና ኮሚዩኒኬሽን መምህር ዶክተር ደመላሽ መንግስቱ “አሸባሪው ህወሀት ከስልጣን ለሚያገኘው ጥቅም ሲል ሀገርን ከድቷል፤ ህዝብን ለጦርነት ዳርጓል” ብለዋል፡፡
አሸባሪው ህወሀት ለጥቅሙ ሲል የውጭ ሀገራት ተልእኮዎችን ለማስፈጸም ሌት ተቀን እየዳከረ መሆኑ ለሀገሩና ለወገኑ ቅንጣት ታክል የሚያስብ ህሊና ያልፈጠረበት ከሀዲ መሆኑን ማሳያ ነው ሲሉ አሸባሪውን ገልጸውታል ፡፡
“ባለፉት አመታት እንዳየነው ቡድኑ የሴራ መረቡን መዘርጋት የጀመረው በሀሳብ የተለዩ ዜጎችና የገዛ ወገኖቹን ጭምር በመግደልና በማጥፋት ነበር ” ሲሉ አስታውሰዋል።
አሸባሪው ህወሀት በስልጣን በነበረበት ባለፉት 27 አመታት ያልፈጸመው ወንጀል፣ ያልዘረፈው የሀገር ሀብት እንዳልነበር የገለጹት ዶክተር ደመላሽ ዛሬም ከስልጣን ተወግዶ በጥፋት ባህሪው በግልጽና በአደባባይ ንፁሃንን እየረሸነ መሆኑን ተናግረዋል ።
“አሸባሪው ህወሀት ለትግራይ ህዝብ እንኳን የማያዝን ሰብአዊ ርህራሄ የሌለው ከሀዲ ነው” ያሉት ዶክተር ደመላሽ አሁን ላይ ሀገር ለማፍረስ እያካሄደ ባለው ጦርነት ህጻናትና አረጋውያንን ሳይቀር በማሰለፍ እየማገደ መሆኑን በማሳያነት ጠቅሰዋል ።
ህዝቡ በማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች በሚለቀቁ በአሸባሪው የሀሰት ፕሮፓጋንዳዎች ሳይታለል አንድነቱን ጠብቆ በተደራጀ አግባብ በመታገል የከሀዲዎችን ሴራ መቀልበስ ይጠበቅበታል” ሲሉ መክረዋል፡፡
የጅማ ዩኒቨርሲቲ የታሪክ መምህር ረዳት ፕሮፌሰር ታሪኩ ለሜሳ በበኩላቸው “በዓለም ላይ በየትኛውም ሀገር መንግስት ሆኖ ያስተዳደረ አካል የአሸባሪው ሕወሓትን ያህል ክህደት የፈጸመ በታሪክ የለም” ብለዋል፡፡
ጨካኙ የሀገር ከሀዲ ህወሀት በማይካድራ፣ በአፋርና በወሎ ንጹሀንን በጅምላ በመጨፍጨፍ የፈጸመው ወንጀል የአጥፍቶ ጠፊነት ባህሪውን ያሳየ መሆኑን አመልክተዋል።
“ቡድኑ ጭካኔውን በንጹኋን እናቶች፣ ሴቶችና ህጻናት ላይ ማሳየቱ ሀገርን በማፍረስና በማዳከም ለውጭ ጠላት አሳልፎ የመስጠት የክህደት ግብሩን ለመፈጸም የሚያደርገው ጥረት ነው” ሲሉ ረዳት ፕሮፌሰር ታሪኩ ተናግረዋል።
ኢትዮጵያዊ አንድነትንና የትግል አቅምን በማጠናከር የባንዳነትና የክህደት ባህሪ የማይለቀውን አሸባሪው ህወሀትን እስከመጨረሻው ማስወገድ እንደሚገባ አመልክተዋል ።
“የተጠናከረ አንድነት ወጥና የተጠና የትግል መዋቅር በመዘርጋት ከሀዲውን ባንዳ ድባቅ በመምታት ምሱን መስጠት ያስፈልጋል” ሲሉ ረዳት ፕሮፌሰር ታሪኩ አስገንዝበዋል።