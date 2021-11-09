አገር የገጠሟትን ችግሮች እንድትሻገር የዜጎች ርብርብ ያስፈልጋል

አዲስ አበባ፤ ጥቅምት 30 ቀን 2014 (ኢዜአ) ኢትዮጵያ የገጠሟትን ችግሮች እንድትሻገር የዜጎች ርብርብ ያስፈልጋል በማለት የአዲስ አበባ ቴክኒክና ሙያ ስልጠናና ቴክኖሎጂ ልማት ቢሮ እና የእንጦጦ ፖሊ ቴክኒክ ኮሌጅ ሠራተኞች ለመከላከያ ሠራዊት ደም ለግሰዋል፡፡
ልገሳው “እኔም ለአገሬ አለሁላት፤ እኔም ለኢትዮጵያ አለሁላት፤ እኔም ለአገሬ ደጀን ነኝ” በሚል መሪ ሃሳብ ነው የተካሄደው።
የቴክኒክና ሙያ ስልጠናና ቴክኖሎጂ ልማት ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ አብርሃም ሰርሞሎ ኢትዮጵያን ከገጠሟት ችግሮች ለማሻገር የሁሉም ዜጋ ርብርብ የሚጠይቅበት ጊዘው አሁን ነው ብለዋል፡፡
ቢሮው ለአገር መከላከያ ሠራዊት እገዛ ለማድረግ በስሩ የሚገኙ 15 ኮሌጆች ሠራተኞችና ባለድርሻ አካላትን በማስተባበር እየተንቀሳቀሰ መሆኑን ገልፀዋል፡፡
ዛሬ የእንጦጦ ፖሊ ቴክኒክ ኮሌጅ የአመራር አባላትን ጨምሮ ከ300 በላይ ሠራተኞች ደም መለገሳቸውን ገልጸው በሌሎች ኮሌጆችም ይቀጥላል ብለዋል።
ቢሮው ከባለድርሻ አካላት ጋር በመሆን ለሠራዊቱ እና ለተፈናቃይ ወገኖች የሚውል የአይነት እና የገንዘብ ድጋፍ የማሰባሰብ ስራ እየሰራ እንደሆነም ጠቁመዋል።
አቶ አብርሃም ከቢሮው የአመራር አባላት ስድስቱ ‘መስራትና መምራት የሚቻለው አገር ስትኖር ነው’ በማለት ዘመቻውን ለመቀላቀል መወሰናቸውን ገልጸዋል።
በተለያየ ሙያ ብሎም ሠራዊቱን በአባልነት በመቀላቀል ለማገዝ ከቢሮውና በስሩ ከሚገኙ ኮሌጆች የተውጣጡ 15 ሰዎች መለየታቸውንም አክለዋል።
በደም ልገሳው የተሳተፉት የእንጦጦ ቴክኒክና ሙያ ማሰልጠኛ ተቋም የኤሌክትሪክ ሙያ አሰልጣኝ አቶ አሚር መሀመድ ለመከላከያ ሠራዊቱ ቀደም ሲል የገንዘብ ድጋፍ ማድረጋቸውን ገልጸው አጋርነታቸውን እንደሚቀጥሉ አረጋግጠዋል።
የአራዳ ማኑፋክቸሪንግ ኮሌጅ የሆቴልና ቱሪዝም ዲፓርትመንት ኃላፊ አቶ ናሆም ከበደም ሕይወታቸውን መስዋዕት በማድረግ አገር እየጠበቁ ለሚገኙት የሠራዊት አባላት ደም መለገስ ትንሿ እገዛ ነች ብለዋል።
አቅማቸው የሚፈቅደውን ሁሉ ለሠራዊቱ በማበርከት ከጎኑ ለመቆም ያላቸውን ቁርጠኝነትም ገልጸዋል።
አቶ አስታጥቄ ምትኩ ደግሞ በሽብር ቡድኖች ከሚነዙ የተሳሳቱ መረጃዎች በመራቅና በመከላከል ሠራዊቱን የማገዝ ኃላፊነት አለብን ሲሉ ተናግረዋል፡፡
በመዲናዋ በሚገኙ በሁሉም ኮሌጆች ለሶስት ተከታታይ ቀናት የደም ልገሳ መርሃግብሩ እንደሚቀጥል ተገልጿል።
በአዲስ አበባ የቴክኒክና ሙያ ስልጠናና ቴክኖሎጂ ልማት ቢሮ ስር ስድስት ፖሊ ቴክኒክ ኮሌጆች፣ ሰባት ኮሌጅ እና አንድ የልህቀት ማዕከል ይገኛሉ።