ለአገር ህልውና ዘመቻው የንግዱ ማህበረሰብ ጠንካራ ተሳትፎ ማድረግ ይጠበቅበታል

ጥቅምት 30 ቀን 2014 (ኢዜአ) ለአገር ህልውና ዘመቻው የንግዱ ማህበረሰብ ጠንካራ ተሳትፎ ማድረግ እንደሚጠበቅበት ነጋዴዎች ተናገሩ።
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከ1 ነጥብ 5 ቢሊዮን ብር በላይ ገቢ ባሰባሰበበት መርሃ ግብር ላይ የታደሙ የንግዱ ማህበረሰብ አባላት ለኢዜአ እንደገለጹት፤ ከአገር በላይ የሆነ ምንም ነገር ባለመኖሩ የአገርን ህልውና ለማስጠበቅ መስዋዕትነት ይከፈላል።
የትራኮን ትሬዲንግ ስራ አስኪያጅ አቶ ልብነድንግል ዳኛቸው አገር ከሌለ ምንም ስለማይኖር ለህልውና ዘመቻው ድጋፍ ማድረጋቸውን ተናግረዋል።
“ሁሉም የንግዱ ማህበረሰብ ለአገር ህልውና ዘመቻው ጠንካራ ተሳትፎ በማድረግ አጋርነቱን ሊያሳይ ይገባል” ብለዋል።
የቱ ዋ ይ ኢንጂነሪንግ ስራ አስኪያጅ የኋላው ሲሳይ በበኩላቸው በግንባር መስዋዕትነት እየከፈለው የጸጥታ ሃይል ደጀን መሆን እንደሚገባ ገልጸዋል።
“አቅም በፈቀደው ሁሉ ሰራዊቱን ማበረታት ይገባል” ብለዋል።
“የንግዱ ማህበረሰብ ለህልውና ዘመቻው ያለማንም አስታዋሽ ድጋፍ ማድረግ አለበት” ያሉት ደግሞ የጀስቲስ ኮንስትራክሽን ስራ አስኪያጅ አቶ የሱፍ መሀመድ ናቸው።
አሸባሪው ህወሃት እያደረሰ ያለውን ጉዳት በመገንዘብ በራስ ተነሳሽነት ሰራዊቱን መደገፍ እንደሚገባ ገልጸው፤ በተለየም የንግዱ ማህበረሰብ ተሳትፎውን በማጠናከር ድጋፉን ማሳደግ እንዳለበት ጠቁመዋል።
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