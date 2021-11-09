ጥቅምት 30 /2014/ኢዜአ/ ”በቴክኖሎጂ ውንብድና እና በማኅበራዊ ሚዲያ ሽብር ኢትዮጵያን ማሸነፍ አይቻልም” ሲሉ የኢንፎርሜሽን መረብ ደህንነት ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ሹመቴ ግዛው ተናገሩ።
ኤጀንሲው የተለያዩ ተግባራት የተከወኑበትን አገር አቀፍ የሳይበር ደህንነት ወር መጠናቀቅን አስመልክቶ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥቷል።
ሳይበር በዓለም አቀፍ ደረጃ በሰው ልጅ ላይ አዎንታዊና አሉታዊ ተጽዕኖ እያሳረፈ የሚገኝ የዘመኑ ፖለቲካዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ማኅበራዊ የመወዳደሪያ ምህዳር ሆኗል።
የሳይበር ደህንነትም በዋናነት የአገራት አዲሱ የጦር አውድማ እየሆነ የመጣና ምስጢራዊነት፣ ምሉዕነትና ተደራሽነትን ማረጋገጥ ላይ የሚያተኩር እንደሆነም ይታወቃል።
የኤጀንሲው ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ሹመቴ ግዛው፤ ከኢትዮጵያ ወቅታዊ ሁኔታ ጋር ተያይዞ የማኅበራዊ ሚዲያ ባለቤቶችና ዋናዋና የምዕራባዊያን መገናኛ ብዙሃን አሉታዊ ተጽዕኖ የመፍጠር ዘመቻ እያካሄዱባት መሆኑን አንስተዋል።
የማኅበራዊ ሚዲያ ባለቤቶች ሆን ብለው ኢትዮጵያንና ወዳጆቿን ለማሸበርና ለማጥቃት እየሰሩ መሆኑን ጠቅሰው “ኢትዮጵያ ትልቅ አገር ናት፤ ሕዝቦቿም ታላቅ ናቸው ይህ የማይሳካ ነው” ብለዋል።
በቴክኖሎጂ ውንብድና እና በማኅበራዊ ሚዲያ ሽብር ኢትዮጵያን ማሸነፍ እንደማይቻልም ነው ዶክተር ሹመቴ የተናገሩት።
“እንደ አገር ራሳችንን የቻልን ነን ካልን በቴክኖሎጂውም ራሳችንን ችለን ማሳየት አለብን” ያሉት ዶክተር ሹመቴ ይህን እውን ለማድረግ አማራጭ የማኅበራዊ ሚዲያ መተግበሪያዎችን የማልማት ስራ እየተከናወነ መሆኑን ጠቁመዋል።
ዶክተር ሹመቴ አገር አቀፍ የሳይበር ደህንነት ወር በተለያዩ ተቋማት መጠነ ሰፊ የሳይበር ደህንነት ግንዛቤ በመፍጠር መጠናቀቁን በመግለጫቸው ጠቁመዋል።
ከመቼውም ጊዜ በላይ የሳይበር ምህዳር ተጠቃሚውን ማኅበረሰብ ተደራሽ ለማድረግ ውጤታማ ስራ መሰራቱንም አንስተዋል።
በተለይም ቁልፍ ለሚባሉ የመንግስት ተቋማት በሳይበር ደህንነት ላይ ስልጠናዎችና የግንዛቤ ማስጨበጫ ተግባራት መከወናቸውንም ገልጸዋል።