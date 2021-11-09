በኢትዮጵያ ላይ እየደረሰ ያለውን የኢኮኖሚ ጫና ለመመከት የግብርና ምርትን ለማሳደግ በልዩ ትኩረት መስራት ይገባል

አዲስ አበባ፣ ጥቅምት30/2014 (ኢዜአ) በኢትዮጵያ ላይ እየደረሰ ያለውን የኢኮኖሚ ጫና ለመመከት የግብርና ምርትን ለማሳደግ በቴክኖሎጂ በመታገዝ መስራት እንደሚገባ የግብርና ባለሙያዎች ተናገሩ።
የኢትዮጵያን ግብርና በዘመናዊ አሰራር በማስደገፍ ምርትና ምርታማነትን ማሳደግ እንደሚቻል የተለያዩ ጥናቶች ያመለክታሉ።
በተለይም ሜካናይዜሽን የግብርና አስተራረስን ማስፋትና ቴክኖሎጂን በተጠናከረ መልኩ መጠቀም ምርታማ ለመሆን አይነተኛ መፍትሄ እንደሆነ ይነገራል።
ከምርጥ ዘር አቅርቦት እስከ የግብርና ግብአቶች እንዲሁም ሙያዊ ክትትልና ድጋፍ አስፈላጊ መሆኑ ይታመናል።
ከኢዜአ ጋር ቆይታ ያደረጉ የግብርና ምርምር ባለሙያዎች እንደሚሉትም በኢትዮጵያ ላይ እየደረሰ ያለውን የኢኮኖሚ ጫና ለመመከት የግብርና ምርትን ለማሳደግ በቴክኖሎጂ በመታገዝ የግብርና ምርትን ማሳደግ ይገባል።
የግብርና ምርምር ባለሙያው አብርሃም ቱራ እንዳሉት በግብርና ስራ የምርት ሂደት ላይ ከመሬት ዝግጅት እስከ ምርት አሰባሰብ ድረስ ባሉት ሂደቶች ለአርሶ አደሮች በእውቀት የታገዘ የድጋፍና ክትትል ስራ ማከናወን ያስፈልጋል።
የግብርናው ዘርፍ የምርት ዕድገት እንዲያስመዘግብም በሳይንስና ቴክኖሎጂ የታገዘ አገር በቀል የፈጠራ ምርምር ስራን ፈትሾ ተግባራዊ ማድረግ ያስፈልጋል ብለዋል።
በጦርነቱ ሳቢያ የግብርና ስራ መስተጓጎል ባጋጠማቸው አካባቢዎች ለሚኖሩ አርሶ አደሮች በአጭር ጊዜ የሚደርሱ ሰብሎችን አምርተው እንዲጠቀሙ ማድረግ አስፈላጊ መሆኑን ጠቁመዋል።
በዓለም አቀፉ የእንስሳት ምርምር ኢንስቲትዩት የግብርና ዘርፍ ተመራማሪው ዶክተር ዳዊት ቀለመ-ወርቅ እንደሚሉትም በግብርናው ዘርፍ ላይ ያሉ መዋቅራዊ ችግሮችን በመፍታት ለምርት እድገቱ አጋዥ የሆኑ የምርት አቅርቦቶችን ተደራሽ ማድረግ ይገባል ብለዋል።
ለዚህም አርሶ አደሩ ምርጥ ዘርን፣ ማዳበሪያን፣ መስኖን እና አግሮ ኬሚካልን በመጠቀም ዘላቂነት ያለው የምርት እድገት እንዲያስመዘገብ ማገዝ ያስፈልጋል ነው ያሉት።
መንግስትም በግብርናው ዘርፍ እድገት ለማስመዝገብ ማነቆ የሆኑ ጉዳዮችን በመለየት መፍትሄ ማስቀመጥ እንደሚገባው ጠቁመዋል።
በምርጥ ዘር ብዜት ተደራሽነት ሂደትም የመንግስት፣ የግለሰብ እና የገበሬ ማህበራት ሚናን በግልጽ በማስቀመጥ ሁሉም ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ መስራት ያስፈልጋል ብለዋል።
ኢትዮጵያን ከተረጅነት በማላቀቅ የዘላቂ የምርት እድገት ለማስቀጠል የአጭር፣ የመካከለኛና የረጅም ጊዜ ግቦችን በተገቢው መንገድ ተግባራዊ ማድረግ እንደሚገባ መክረዋል።