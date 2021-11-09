መገናኛ ብዙሀን ህብረተሰቡ ሀገርን በማዳን ተግባር በንቃት እንዲሳተፍ በትኩረት ሊሰሩ ይገባል

ሐረር፣ ጥቅምት 30 ቀን 2014 (ኢዜአ) መገናኛ ብዙሀን ህብረተሰቡ ሀገርን በማዳን ተግባር በንቃት እንዲሳተፍ ከማድረግ አንጻር በትኩረት ሊሰሩ ይገባል ሲል በብልጽግና ፓርቲ የሀረሪ ጽህፈት ቤት አስታወቀ።
በብልጽግና ፓርቲ የሀረሪ ክልል ጽህፈት ቤት በክልሉ ከሚንቀሳቀሱ መገናኛ ብዙሀን ተቋማት ጋር በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ዙሪያ ዛሬ ውይይት አካሄዷል።
በብልጽግና ፓርቲ የሀረሪ ክልል ጽህፈት ቤት ምክትል ሃላፊ አቶ አብዱልሃኪም ኡመር በውይይት መድረኩ ላይ እንደተናገሩት በአሁኑ ወቅት የውስጥና የውጭ ጠላቶች በተናበበ አግባብ ሀገሪቱን ለመበታተን እየተንቀሳቀሱ ይገኛሉ።
በውስጥና የውጭ ጠላቶች ሴራ ሀገር ላይ የተደቀነውን የመፍረስ አደጋ በመታደግ ተግባር ህብረተሰቡ በንቃት እንዲሳተፍ ከማድረግ አንጻር መገናኛ ብዙሀን በትኩረት ሊሰሩ እንደሚገባ አስገንዝበዋል።
በተለይ የምእራባዊያን መገናኛ ብዙሀን ኢትዮጵያን በተመለከተ በሚያሰራጩት የሀሰት ፕሮፖጋንዳዎች ህዝቡ እንዳይደናገር እውነተኛ መረጃ በማቅረብ የማጋለጥ ስራ መስራት እንደሚገባ አመልክተዋል።
የክልሉ ወጣቶች መከላከያ ሰራዊቱን እንዲቀላቀሉ እንዲሁም ህብረተሰቡ ለሰራዊቱ በቁሳቁስ፣ በገንዘብና ደም በመለገስ እያደረገ ያለውን ድጋፍ እንዲያጠናክር ከማድረግ አንጻር በክልሉ የሚገኙ መገናኛ ብዙሀን በመሰረታዊነት ሊሰሩ እንደሚገባ አሳስበዋል።
በብልጽግና ፓርቲ የሀረሪ ክልል ጽህፈት ቤት የአደረጃጀት ዘርፍ ሃላፊ አቶ ጃፈር ሱፊያን በበኩላቸው “መገናኛ ብዙሀን የወቅቱን ነባራዊ ሀገራዊ ሁኔታ በተመለከተ ትክክለኛ መረጃ ላይ ያተኮረ ስራ ማከናወን ይጠበቅባቸዋል” ብለዋል።
አሸባሪዎቹ ህወሃትና ሸኔ የሚያከናውኗቸውን እኩይ ተግባራት የሚያጋልጡ ስራዎችን ወጥነትና ተከታታይነትን በጠበቀ አግባብ መስራት እንደሚገባ አስገንዝበዋል።
ህብረተሰቡ ከጸጥታ አካላት ጋር በመቀናጀት አካባቢውን ነቅቶ መጠበቅና ጸጉረ ልውጦችን በማጋለጥ ተግባር በሚኖረው ተሳትፎ ላይ የመገናኛ ብዙሀን ተቋማት አበክረው መስራት እንደሚገባቸው አስታውቀዋል።
በውይይት መድረኩ የተሳተፉ የፌደራልና የክልሉ መገናኛ ብዙሀን ተቋማት ሀገርን ለማዳን በሚከናወኑ ተግባራት የሚጠበቅባቸውን ሀላፊነት ለመወጣት ትኩረት ሰጥተው እንደሚሰሩ አረጋግጠዋል።