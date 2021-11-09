አሸባሪው ህወሀት በሀገርና ህዝብ ላይ ለፈጸመው ግፍ የእጁን ለመስጠት ተዘጋጅተናል

ዲላ ፤ጥቅምት 30/2014 (ኢዜአ) አሸባሪው ህወሓት በሀገርና በህዝብ ላይ ለፈጸመው በደልና ላደረሰው መከራ የእጁን ለመስጠት መዘጋጀታቸውን በዲላ የሚገኙ ተቀናሽ የሰራዊት አባላት አስታወቁ።
መንግስት ለቀድሞ መከላከያ ሰራዊት አባላት ያቀረበውን ጥሪ መሰረት በማድረግ ኢዜአ በዲላ ከሚገኙ ከተቀናሽ የሰራዊት አባላት ጋር ቃለ ምልልስ አካሂዷል።
በዲላ ከተማ ነዋሪና ተቀናሽ የመከላከያ ሰራዊት አባል ሃምሳ ሃለቃ አክሊሉ ብርሃኑ እንዳሉት አሸባሪው ህወሓት ሀገር ለማፍረስ ከከፈተው ጦርነት ባላፈ በሀሰት መረጃ ሀገርና ህዝብን ማሸበር ስራው አድርጎ ይዞታል።
በዚህ ወቅት እንደ ወታደር ለሀገር ክብር ዘብ መቆም ግዴታ መሆኑን ጠቁመው ዳግም ያገኙትን እድል በመጠቀም ሽብርተኛው ህወሀት በሀገርና ህዝብ ላይ ላደረሰው ግፍና መከራ የእጁን ለመስጠት መዘጋጀታቸውን አስታውቀዋል ።
“በግንባር ከሚደረገው ትግል ጎን ለጎን ህብረተሰቡ በየአካባቢው የሚገኙ የውስጥ ባንዳዎችን በማጋለጥ አሸባሪውን ህወሓት መፈናፈኛ ሊያሳጣው ይገባል” ሲሉም አመልክተዋል ።
ለ10 ዓመታት በሀገር መከላከያ ሠራዊት አባልነት ለሀገርና ለህዝብ ታማኝ ሆነው ማገልገላቸውን የተናገሩት ደግሞ አስር አለቃ ተመስገን አድማሱ ናቸው።
አሸባሪው ህወሓት የሀገር መከላከያ ሠራዊትን የማዳከም ስራ ይሰራ እንደነበር ያስታወሱት አስር አለቃ ተመስገን ” አሸባሪው ብሄር እየለየ እድገትና ጥቅማጥቅም ይሰጥ ነበር” ብለዋል።
”እኛን ድንጋይ በማሸከምና ምሽግ በማስቆፈር ጊዜያችንን አባክኖ ከሰራዊቱ እንድንቀነስ አድርጎናል” ሲሉም ተናግረዋል።
አሽባሪው ህወሓት ሀገር የማፍረስ ሴራውን ለማሳካት ሠራዊቱን በማዳከም በህዝብ ላይ እያደረሰ ላለው ግፍና መከራ የእጁን ለመስጠት ዳግም ወደ ግንባር ለመዝመት መዘጋጀታቸውን አስታውቀዋል ።
ህወሀት በሀገር መከላከያ ሰራዊትና በህዝብ እንዲሁም በሀገር ላይ እያደረሰ ያለውን በደል ለማስቆም በመንግስት የቀረበላቸውን ጥሪ ተቀብለው በግንባር ለመፋለም መዘጋጀታቸውን የገለጹት ደግሞ አስር አለቃ አስመላሽ አለሙ ናቸው።
የአሸባሪው ህወሓትና የውጭ መገናኛ ብዙሃን የሀሰት ፕሮፓጋንዳ ባለመስማትና ተቀብሎ ባለማሰራጨት ለሀገር ሉአላዊነት ዘብ መቆም እንደሚገባ አመልክተዋል ።
ህብረተሰቡ አሸባሪውን ህወሓት ለመደምሰስ በግንባር ከመዝመት ባለፈ በያለበት ለሀገሩ ዘብ ሊቆም እንደሚገባ አስር አለቃ አስመላሽ አስገንዝበዋል ።