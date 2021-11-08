የፋሲል እና ባህር ዳር እግር ኳስ ክለቦች ደጋፊዎች ለተፈናቃዮች 5 ነጥብ 6 ሚሊዮን ብር ድጋፍ አደረጉ

ባህር ዳር ጥቅምት 29/2014 (ኢዜአ) የፋሲል እና ባህር ዳር ከነማ እግር ኳስ ክለቦች ደጋፊዎች ”እኔ አለሁ ለወገኔ” በሚል መሪ ሀሳብ ለተፈናቀሉ ወገኖች ያሰባሰቡትንና 5 ነጥብ 6 ሚሊዮን ብር ወጭ የተደረገበትን ድጋፍ አስረከቡ።
የድጋፍ አሰባሳቢ ኮሚቴ አባል አቶ ሹመት ጌጡ ከክለቦቹ ደጋፊዎች የተሰበሰበውን ድጋፍ ዛሬ በዘንዘልማ ጊዜያዊ መጠለያ ጣቢያ አስረክበዋል።
የክለቦቹ ደጋፊዎች “እኔ አለሁ ለወገኔ” በሚል መሪ ሃሳብ በአዲስ አበባ ኩፖን በመሸጥና ከባለሃብቶች ድጋፉን መሰባሰባቸውን ገልጸዋል።
እንድ አቶ ሹመት ገለጻ በዘንዘልማ ጊዜያዊ መጠለያ የተደረገው ድጋፍ በደብረ ታቦር እና ደባርቅ ግንባሮች ለሚገኙ ተፈናቃዮችም ከነገ ጀምሮ እንደሚቀጥል አመልክተዋል።
ለተፈናቃይ ወገኖች የተደረገው ድጋፍ በቂ ባይሆንም ወጣቱን ለማነቃቃትና እስከ ግንባር ድረስ ተሰልፎ ለመጨረሻው ድል እንዲነሳሳ ለማድረግ ጠቀሜታ እንዳለው ገልፀዋል።
አቶ ሹመት እንዳሉት ክለቦቹ በርካታ ወጣት ደጋፊዎችን የያዙ በመሆናቸው ገንዘብ በማሰባሰብ ማህበራዊ ሀላፊነታቸውን ለመወጣት የጀመሩትን ጥረት አጠናክረው ይቀጥላሉ።
ከእዚህም ባሻገር እስከ ግንባር በመዝመት የአሸባሪውን ህወሓት እኩይ ዓላማ በአጭር ጊዜ ውስጥ ለማክሰም በሚደረገው ጥረትም የበኩላቸውን እንደሚወጡ አረጋግጠዋል።
ድጋፉ የሕፃናት ወተት፣ ዱቄትና ውሃ መሆኑን የገለጹት አስተባባሪው፣ ኮሚቴው በቀጣይም በአፋር በኩል ላሉ ተፈናቀዮች ድጋፍ እንደሚያደርግ አስታውቀዋል።
“ማህበረሰቡ መንቃት አለበት” ያሉት አቶ ሹመት፣ አሸባሪው ህወሓት ህዝብን አሳትፎ እየፈጸመ ካለው ሀገር የማፍረስ አደጋ አንጻር ብዙ ሊሰራ እንደሚገባ አመልክተዋል።
በቀጣይም ወጣቱ የእግር ኳስ ደጋፊ ለሕልውና ትግሉ ሁሉን አቀፍ ድጋፍ እንዲያደርግ በክለቦቹ በኩል በትኩረት እንደሚሰራ ነው ያስታወቁት።
”ሁለቱ የእግር ኳስ ክለቦች ደጋፊዎቻቸውን በማስተባበር ለተፈናቃይ ወገኖች እያደረጉት ያለው ድጋፍ የሚበረታታ ነው” ያሉት ደግሞ የአማራ ክልል አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ኮሚሽን የዘንዘልማ አስተባባሪ አቶ ጌቴ ምህረቴ ናቸው።
የክለቦቹ ደጋፊዎች በጦርነቱ ምክንያት የተፈናቀሉ ወገኖችን ለመደገፍ ያደረጉት እንቅስቃሴ እግር ኳስ የሕዝብ መሆኑን አንድ ማሳያ እንደሆነም ጠቁመዋል።
ለተፈናቀሉ ወገኖች ከክለቦቹ ደጋፊዎቹ ደጋፊዎች ዛሬ የተደረገው ድጋፍ 40 ኩንታል ዱቄት እና 50 ካርቶን የሕጻናት ወተት ድጋፍ መሆኑንም አስታውቀዋል።
የደጋፊዎቹ የሰብዓዊነት ተግባር ለሌሎችም አርያ የሚሆንና የሚበረታታ መሆኑንም አስተባባሪው ገልጸዋል።