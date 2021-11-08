የአደረጃጀት ጥያቄ ምላሽ ማግኘቱ መንግስት ለህዝብ ጥያቄ ትኩረት መስጠቱን ያሳያል

ሃዋሳ ጥቅምት 29/2014 (ኢዜአ) የክልል አደረጃጀት ጥያቄ ምላሽ ማግኘቱ መንግሥት የህዝቦችን የዘመናት የመልማትና የዴሞክራሲ ጥያቄ ለመመለስ የገባውን ቃል ተግባራዊ እያደረገ መሆኑ ያሳያል ሲሉ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ተወካዮች ተናገሩ።
ከኢዜአ ጋር ቆይታ ያደረጉት የቤንች ሸኮ ዞን ዋና አፈ ጉባኤ ወርቅነሽ ባደንስ እንዳሉት የአካባቢው ነዋሪዎች የመንግስት አገልግሎት ለማግኘት ወደ ሃዋሳ ከተማ ሲመጡ ከ1 ሺህ 200 ኪሎ ሜትር በላይ ይጓዛሉ።
ቀደም ሲል በነበረው የመንግስት ስርዓት የህዝብ ጥያቄን የሚያዳምጥ ጆሮ ስላልነበር የክልልነት ጥያቄ ማንሳት እንደ ወንጀል የታየበት አስቸጋሪ ጊዜንም ማሳለፋቸውን አስታውሰዋል።
“ዞኑ ከክልሉ መንግስት መቀመጫ ርቀት ያለው በመሆኑ ዜጎች ተገቢ የመንግስት አገልግሎት ለማግኘት ከፍተኛ እንግልት እየገጠማቸው ይማረሩ ነበር” ብለዋል።
አሁን ባለው የለውጡ መንግስት ለህዝቡ የክልልነት ጥያቄ ተገቢ ምላሽ መሰጠቱ ለመንግስት አገልግሎት ወደ ሃዋሳ ከተማ ሲመጣ ያባክን የነበረውን ጊዜ፣ ጉልበትና ሀብት እንደሚያድን ገልጸዋል።
“ለውጡ የህዝብን የዘመናት የመልማትና የዴሞክራሲ ጥያቄ የመለሰ ነው” ያሉት ወይዘሮ ወርቅነሽ፣ በቀጣይ ሀገራዊ ግቦች እንዲሳኩ የክልሉ ማህበረሰብ ተገቢውን ድጋፍ እንደሚያደርግ አመልክተዋል።
አፈ-ጉባኤዋ እንዳሉት አሸባሪው ህወሓት በአሁኑ ወቅት ለውጡ እንዳይሳካ ለማደናቀፍና ሀገር ለማፍረስ ሌት ተቀን እየሰራ ነው።
የክልሉ ነዋሪዎች የሽብርተኛው ቡድን ዓላማ እንዳይሳካ ለሀገር መከላከያ ሠራዊት ከሚያደርጉት ሁሉንተናዊ ድጋፍ በተጨማሪ በግንባር አሸባሪውን ለመፋለም ዝግጁ መሆናቸውን ተናግረዋል።
የከፋ ዞን ህዝብ ተወካይ አቶ መንግስቱ መንገሻ በበኩላቸው “ማህበረሰቡ ከነበረው የአካባቢ ርቀት አንጻር የክልል አደረጃጀት እንዲፈቀድለት ጥያቄ ሲያነሳ በተደጋጋሚ ሲታፈን ነበር” ብለዋል።
የህዝብ የልማትና የዴሞክራሲ ጥያቄ ህገ-መንግስታዊ ቢሆንም በህወሓት የበላይነት ይመራ የነበረው አስተዳደር በስልጣን በቆየባቸው 27 ዓመታት ኢ-ህገመንግስታዊ አካሄድ በመከተል ህዝብን በማፈን ለተለያየ ጉዳት ዳርጎት መቆየቱን አስረድተዋል።
የለውጡ መንግስት ለጥያቄው ተገቢ ምላሽ መስጠቱ የህዝቦችን የዘመናት የመልማትና የዴሞክራሲ ጥያቄ ለመመለስ የገባውን ቃል ተግባራዊ እያደረገ መሆኑ ያሳያል” ሲሉም አክለዋል።
የወከሉትን ህዝብ በማስተባበር ለውጡ በጠንካራ መሰረት ላይ እንዲቆም ትኩረት ሰጥተው እንደሚንቀሳቀሱም ነው አቶ መንግስቱ የተናገሩት።
የምዕራብ ኦሞ ዞን ህዝብ ተወካይ ወይዘሮ ርብቃ እሳቱ በበኩላቸው፣ ከሀገራዊ ለውጡ ማግስት ጀምሮ የህዝብ ጥያቄዎች ምላሽ ሲያገኙ አሸባሪው ህወሓት ፈተናዎችን መደቀኑን ቀጥሎበታል።
ቡድኑ ዜጎችን እያፈነና እየገደለ መኖሩ ሳይበቃ አሁን ኢትዮጵያውያንን በዘር በመከፋፈል ሀገር ለመበተን እየሰራ መሆኑን ጠቁመዋል።
ይህ እኩይ ዓላማው እንዳይሳካ የዞኑ ህዝብ የበኩሉን እንደሚወጣ ወይዘሮ ርብቃ አረጋግጠዋል።
“ለዚህም እንደ ጀግኖች አባቶቻችን ያለምንም ልዩነት አንድነታችንን በማጠናከር አሸባሪውን ህወሓት ለመፋለም ወደግንባር እንዘምታለን” ብለዋል።አምስት ዞኖችንና አንድ ልዩ ወረዳ በማካተት በኢትዮጵያ 11ኛው ክልል ሆኖ የሚደራጀው የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል በይፋ ስራውን ለማከናወን ጥቅምት 24 ቀን 2014 ዓ.ም ከደቡብ ክልል ምክር ቤት የስልጣን ርክክብ ማድረጉ ኢዜአ ቀደም ሲል መዘገቡ የሚታወስ ነው።