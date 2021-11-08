የተባበሩተ ዓረብ ኢምሬቶች በግጭቱ ለተፈናቀሉ ወገኖች ድጋፍ ላከች

ጥቅምት 29 ቀን 2014 (ኢዜአ) የተባበሩት ዓረብ ኢምሬቶች በግጭቱ ምክንያት ለተፈናቀሉ ወገኖች የሚውል ምግብን ጨምሮ ልዩ ልዩ ድጋፎች መለኳን ገለጸች።
የአገሪቱ የዜና አገልግሎት ዛሬ እንደገለጸው 50 ቶን የምግብን ጨምሮ የጤና አቅርቦትና የህፃናት አልሚ ምግቦችን ወደ ኢትዮጵያ ልካለች።
በተባበሩት ዓረብ ኢምሬቶች ቀይ ጨረቃ በኩል የተላከው ድጋፍ በግጭቱ የተፈናቀሉና ተጎጂ ለሆኑ ወገኖች በተለይ ህፃናትና ሴቶች ተቃሚ የሚያደርግ መሆኑን ዘገባው አመልክቷል።
የቀይ ጨረቃ ዋና ፀሃፊ መሐመድ አቲክ አል ፈላሂ እንዳስታወቁት የተባበሩት ዓረብ ኢምሬቶች በሰብዓዊ ቀውስ ተጎጂ ለሆኑ ኢትዮጵያውያን የምታደርገውን ድጋፍ አጠናክራ ትቀጥላለች።
የአገሪቱ ቀይ ጨረቃ በኢትዮጵያ ለሚያካሂዳቸው መርሃ ግብሮች ቅድሚያ በመስጠት ለኢትዮጵያ ህዝብ ያለውን አጋርነት በተግባር እንደሚያረጋግጥም ተናግረዋል።
የተባበሩት ዓረብ ኢምሬቶች በኢትዮጵያ በተለያዩ የልማት ፕሮጀክቶችና የሰብዓዊ ድጋፍ መርሃ ግብሮች ላይ በመሳተፍ ዜጎች የሚገጥማቸውን የተፈጥሮ አደጋ እንዲቋቋሙ እገዛ እያረገች መሆኗን ገልጸዋል።
ቀይ ጨረቃ በኢትዮጵያውያን በተለይም በተፈናቀሉ ዜጎች ላይ የሚስተዋለውን የሰብዓዊ ችግር ለመግታት የቻለውን ሁሉ ድጋፍ ማድረጉን እንደሚቀጥል ዋና ጸሃፊው አረጋግጠዋል።
ለተጎጂ ወገኖች መሰረታዊ ፍላጎቶች ለማሟላት እንዲቻልም ተጨማሪ ዕርዳታ የጫኑ አውሮፕላኖች ወደ ኢትዮጵያ ይላካሉ ብለዋል።