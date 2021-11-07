በሀሰት ፕሮፓጋንዳ ሳንረበሽ ወራሪ ሀይሉን በጋራ መመከት ይገባል

ጂንካ ጥቅምት 28/2014(ኢዜአ) በሀሰት ፕሮፖጋንዳ ሳንረበሽ ሀገር ለማፍረስ የመጣውን የህወሀት ወራሪ ሀይል በጋራ መመከት ይገባል ሲሉ በጂንካ ከተማ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ገለጹ።
የጂንካ ዩኒቨርሲቲ የስነልቦና መምህር ኢያሱ ኮላሳ ለኢዜአ እንደተናገሩት ተጨባጭ ያልሆኑ መረጃዎችና የሀሰት ፕሮፖጋንዳ በህብረተሰቡ ላይ ከባድ የስነ ልቦናዊና ማህበራዊ ቀውስ ያሳድራሉ።
“ለጭንቀትና ለአዕምሮ ጤና ችግርም ያጋልጣሉ” ብለዋል።
ህብረተሰቡ ተዓማኝነት ካላቸው ምንጮች መረጃ ማግኘት እንዳለበት ጠቅሰው በሀሰት ፕሮፖጋንዳ የማይርበሽ ጠንካራ ስነ ልቦና መገንባት አስፈላጊ መሆኑን ተናግረዋል።
ህብረተሰቡ በአሸባሪው ህወሀት የሀሰት ፕሮፓጋንዳ ሳይረበሽ ሀገር ለማፍረስ የተነሳውን ወራሪ ሀይል ሊመክት እንደሚገባ አስገንዝበዋል።
መገናኛ ብዙሀን ሀሰተኛውን መረጃ ከትክክለኛው ጋር በማነጻጸር ማሳየት ይገባቸዋል” ሲሉም አመክተዋል።
መንግስት ተከታታይነት ባለው መልኩ ህዝቡ ማወቅ ያለበትን መረጃ በመልቀቅ ህብረተሰቡ እውነታውን እንዲያውቅ የማድረግ ሀላፊነቱን መወጣት እንዳለበት አስገንዝበዋል።
የደቡብ ኦሞ ዞን መንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳይ መምሪያ የመንግስት መረጃ ማዕከል እና የዲጂታል ሚዲያ አስተዳደር ቡድን መሪ አቶ ኤሳው በርሻ በሽብር ቡድኑ ቅጥረኞች የሚናፈሱ የሀሰት ፕሮፖጋንዳዎች በህብረተሰቡ ስነ-ልቦና ላይ የሚፈጥሩት ጫና የጎላ መሆኑን ተናግረዋል።
የኮሚኒኬሽን ባለሙያዎችና መገናኛ ብዙሀን በተደራጀና በተቀናጀ መልኩ ሊሰሩ እንደሚገባ ገልጸዋል።
“ይህን ቦታ ተቆጣጥረናል ይህን ቦታ ደግሞ ልንቆጣጠር ነው” በሚሉና በፎቶ ሾፕ በሚቀነባበሩ ምስሎች ህዝቡ አስቀድሞ በመሸበር አከባቢውን ለቆ በመውጣት ለሽብር ቡድኑ መደላድል እየፈጠረ መሆኑን ጠቁመዋል።
በአሉባልታዎች ከመሸበርና ከመሸሽ ይልቅ በህዝባዊ ማዕበል የመጣውን የጠላት ሀይል በአንድነት የመመከት ስራ ሊሰራ እንደሚገባ ተናግረዋል።
“የሽብር ቡድኑ የሀሰት ፕሮፕጋንዳን እንደ ዋንኛ የጦር መሣሪያ እየተጠቀመ ነው” ያለው የጂንካ ኤፍ ኤም ጋዜጠኛ ተመስገን አሰፋ ህብረተሰቡ የሽብር ቡድኑ በሚያሰራጨው ፕሮፖጋንዳ ከመረበሽ ይልቅ ታማኝ ከሆኑ ምንጮች መረጃዎችን መጠቀም እንዳለበት አመልክቷል።
ጋዜጠኞች ትክክለኛ መረጃዎችን በፍጥነት ለህብረተሰቡ ተደራሽ በማድረግ ሀገራዊ ሀላፊነታቸውን መወጣት እንዳለበት ጠቁሞ በዜናዎችና ፕሮግራሞች ተገቢውን መረጃ ለህዝቡ ለማድረስ እየሰራ እንደሚገኝ ተናግሯል።
“እኛ ኢትዮጵያዊያን በአድዋ ጦርነት ሀገር ለማጥፋት የመጣውን ወራሪ የፋሽስት ጦር በጋራ በመመከት አኩሪ ታሪክ ያስመዘገብን ለጠላት የማንንበረከክ ኩሩ ህዝቦች ነን” ያሉት ደግሞ የጂንካ ከተማ ነዋሪ አቶ ንጋቱ በለጠ ናቸው።
“አኩሪ የጀግንነት ታሪካችንን በመጠቀም ከውጭ ጠላቶቻችን ጋር በማበር ሀገር ለማጥፋት የመጣውን የህወሀት የሽብር ቡድን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ በመደምሰስ ድል አድራጊነታችንን መድገም ይኖርብናል” ብለዋል።
የሀገር መከላከያ ሰራዊታችን ከአገር ውስጥ አልፎ በሱማልያ አሸባሪውን የአልሸባብ ቡድን በመደምሰስ የምስራቅ አፍሪካን ሰላም መጠበቅ የቻለ የአገራችንን ብሎም የምስራቅ አፊሪካ አለኝታ መሆኑን ጠቅሰው “ሰራዊቱ የውስጥ ባንዳዎችን የመመከት ሙሉ ብቃት አለው” ብለዋል።
ሰራዊቱን በመቀላቀል ሀገር በማዳኑ ዘመቻ ግንባር ቀደም ተሰላፊ ለመሆን ዝግጁ ነኝ ነው ያሉት።