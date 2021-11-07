አዋጁ የሀገር አፍራሾችን ሴራና ተልዕኮ በአጭር ጊዜ ለማምከን የጎላ ፋይዳ አለው

ደብረ ብርሃን (ኢዜአ) ጥቅምት 28/2014 “አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ኢትዮጵያ ጠል የሆኑ ሀገር አፍራሾችን ሴራና ተልእኮ በአጭር ጊዜ ለማምከን የሚያስችል ነው” ሲሉ የሰሜን ሸዋ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት ገለፁ።
ፕሬዚዳንቱ አቶ አጣለ ዶሰኛ ለኢዜአ እንደገለጹት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የሚጣለው ሀገር የተደቀነባትን ችግር በመደበኛው የህግ አካሄድ መፍታት የማይቻልበት ደረጃ ላይ ሲደረስ ነው።
አዋጁ ህግን በማስከበር የውጭና የውስጥ ጽንፈኞችን ሴራ በማምከን የሀገር ሉዓላዊነትን ለማስጠበቅ እንደሚያስችልም ተናግረዋል።
ኢትዮጵያ ጠል የሆኑትን የአሸባሪዎቹን ህወሓትና ሸኔን አፍራሽ የጥፋት ተግባር በተደራጀና በህግ አግባብ ለማምከን አዋጁ ተጨማሪ አቅም የሚፈጥር መሆኑንም ገልጸዋል።
ህብረተሰቡ የእዚህን አዋጅ ዓላማና ሀሳብ በአግባቡ በመረዳት ለአፈጻጸሙ ተባባሪ መሆን እንዳለበትም ነው ፕሬዚዳንቱ ያመለከቱት።
አቶ አጣለ እንዳሉት ለአዋጁ ስኬታማነት ህብረተሰቡ አካባቢውን ነቅቶ በመጠበቅ ሽብር ፈጣሪና ተላላኪዎቻቸውን ለህግ በማቅረብ የድርሻውን ሊወጣ ይገባል።
“የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን በተመለከተ በዞኑ ነዋሪዎች ዘንድ ብዥታ እንዳይፈጥር ጠቀሜታና ተገቢነቱ በህግ ባለሙያዎች ግንዛቤ የመፍጠር ሥራ ይሰራል” ሲሉም አክለዋል።
ፕሬዚዳንቱ እንዳሉት በዚህ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ተጠርጣሪ ግለሰቦችም ሆነ ቡድኖችን ለመያዝ መደበኛውን የህግ ትዕዛዝ ላይጠበቅ ይችላል።
ይሁንና ሀገር በአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ውስጥ ብትሆንም ያለአግባብ የሰዎች ሰብዓዊ መብት እንዳይገፈፍ ደግሞ ተገቢ ጥንቃቄ ይደረጋል።
እንደ ፕሬዚዳንቱ ገለጻ በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ሀገር የተጋረጠባትን አደጋ ለመቀልበስ ከሚሰሩ ሥራዎች በተጨማሪ በአሸባሪዎቹ የተፈናቀሉ ወገኖችን የመርዳትና የመደገፍ ሥራ ይከናወናል።
አሸባሪው ህወሓት የለኮሰውን ጦርነት በአጭር ጊዜ ውስጥ በኢትዮጵያና ህዝቦቿ አሸናፊነት እንዲጠናቀቅ የዞኑ ነዋሪዎች ለክተት ጥሪው ምላሻቸውን እንዲያጠናክሩም ጥሪ አቅርበዋል።
“ችግሩ ሀገራዊ በመሆኑ በጋራ መመከት ይገባል” ያሉት አቶ አጣለ፣ በዞኑ የ32 ፍርድ ቤቶች ሠራተኞች የአንድ ወር ደመወዛቸውን ለሕልውና ዘመቻው መለገሳቸውን አስታውቀዋል።
የከፍተኛ ፍርድ ቤቱ ሠራተኛ አቶ በየነ ተፈራ በበኩላቸው ሀገርና ህዝብ አሁን ከገጠማቸው ውስብስብ ችግር በዘላቂነት እንዲወጡ አዋጅ መውጣቱ ተገቢ ነው።
አዋጁ በአግባቡ እንዲተገበርና የታሰበውን ግብ እንዲመታ ለህብረተሰቡ ግንዛቤ በመፍጠር ሙያዊ ሀላፊነታቸውን እንደሚወጡ አረጋግጠዋል።