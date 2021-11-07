አሜሪካ በሕዝብ በተመረጠ መንግሥት ላይ እያደረገች ያለው ያልተገባ ተጽዕኖ ተቀባይነት የለውም- የአሶሳ ነዋሪዎች

አሶሳ ኢዜአ ( ጥቅምት 28 / 2014 ዓ.ም.) የአሶሳ ከተማ ነዋሪዎች አሜሪካ በተለያየ መንገድ በኢትዮጵያ ሕዝብ በተመረጠ መንግሥት ላይ እያደረገች ያለው ያልተገባ
ተጽዕኖ ፈጽሞ ተቀባይነት የሌለው መሆኑን በሕዝባዊ የድጋፍ ሰልፍ አወገዙ፡፡
የአሶሳ ከተማ ነዋሪዎች አሸባሪውን ህወሓት እና ሸኔን የሚያወግዝ ሕዝባዊ የድጋፍ ሰልፍ ዛሬ በአሶሳ ከተማ አካሂደዋል፡፡
በድጋፍ ሰልፉ ከተሳተፉት የከተማዋ ነዋሪዎች መካከል ሼህ እንድሪስ አህመድ እንደገለጹት ሀገራችን ኢትዮጵያ ከሌለች መኖር አንችልም፡፡
ኢትዮጵያ በታሪኳ የውስጥ ባንዳዎችና የውጭ ሀይሎች በተደጋጋሚ ተፈታትነዋታል ያሉት ነዋሪዎቹ ለዚህ ሁሉ ፈተና ግን እጅ ሰጥታ ተንበርክካ አታውቅም ብለዋል፡፡
አሜሪካ በተለያየ መንገድ በኢትዮጵያ ሕዝብ በተመረጠው መንግሥት ላይ እያደረገች ያለው ያልተገባ ተጽዕኖ ፈጽሞ ተቀባይነት የሌለው ከንቱ ምኞት መሆኑንም ገልጸዋል።
ሰለፈኞቹ እንዳሉት በሕዝብ ይሁንታ በተመረጠ መንግሥት ላይ ያልተገባ ተጽዕኖ እያሳደረች ያለችው አሜሪካ የራስዋን ተላላኪና ጉዳይ አስፈጻሚ መንግሥት ለማቋቀም ነው ብለዋል።
አሜሪካ ባይሳካላትም ቅሉ ልታቋቁመው የምታልመው አሻንጉሊት መንግሥት በምንም ተአምር ኢትዮጵያንና ሕዝቦቿን የመምራት ብቃትም፣ አቅምም ሆነ ሞራል የለውም ብለዋል፡፡
ስለሆነም አሜሪካና አንዳንድ ምዕራባውያን ግብረ አበሮቿ ይህን ሀቅ ተገንዝበው ኢትዮጵያ ላይ የዘረጉትን የጥፋት እጃቸውን እንዲሰበስቡ ጠይቀዋል፡፡
በጠቅላይ ሚኒትር ዐብይ አህመድ (ዶ/ር) የሚመራውን መንግሥት ለመገልበጥ በአሜሪካ የሚደረግ እቅስቃሴ የሚወገዝ ድርጊት መሆኑን የሚገልጹት ደግሞ ወይዘሮ አሙና አብዱልዋሂድ ናቸው።
የሚሉት አስያየት ሰጪዋ እንዳሉት እኛ ኢትዮጵያውያን በአሜሪካ የሚደገፈውን አሸባሪው ህወሓት ለመደምሰስ ቆርጠን ተነስተናል፤ የአሜሪካ የሴራ አካሄድ ከተውንም አይሳካም፡፡
አቶ አለሚን አልበሂት በበኩላቸው “ጠቅላይ ሚኒስትራችን በሕዝብ ነው የተመረጠው” ብለዋል፡፡
በሕዝብ የተመረጠ መንግሥት ደግሞ በራሱ በሕዝብ እንጂ በየትኛውም የውጭ ሀይል አይቀየርም ያሉት አቶ አለሚን ሀገራችንን ለማንም አሳልፈን አንሰጥም፡፡
ኢትዮጵያ አሁን ላለችበት ፈታኝ ሁኔታ እንድትገባ ያደረገውን ህወሓት እና ተላላኪዎቹን ለመደምሰስ መቼም ከሀገር መከላከያ ሠራዊታችን ጎን ነን ብለዋል፡፡
ሻምበል ሰፊው አስማረ በበኩላቸው ፖለቲካንም ሆነ የትኛውንም ጉዳይ ያለሀገር ማካሄድ አይቻልም ብለዋል፡፡
አሜሪካን ጨምሮ አንዳንድ ምዕራባውያን ኢትዮጵያን ለአሸባሪው ህወሓት ለመሸጥ እየተሯሯጡ መሆኑን ጠቅሰው፤ በሕዝብ የተመረጠን መንግሥት ለመለወጥ ከሚያደርጉት እኩይ ተግባር እንዲታቀቡ ጠይቀዋል፡፡
አሁን ኢትዮጵያውያን ሀገራቸውን ምን ያህል እንደሚወዱ ለዓለም ዳግም የሚያሳዩበት የመጨረሻው ጊዜ ላይ እንገኛለን ሲሉ አስረድተዋል፡፡
በመሆኑም ሁላችንም ከሀገር መከላከያ ሠራዊታችን ጎን በመሰለፍ ለሀገራችን ዘብ መቆም የግድ ይለናል ብለዋል ሻምበል ሰፊው፡፡
አሜሪካ ኢትዮጵያን እንደሶሪያ በሀሰት ፕሮፓጋንዳ ጭምር ልትበትን ተነስታለች የሚለው ደግሞ ወጣት ታሪኩ ሲሳይ ነው፡፡
ኢትዮጵያውያን ሀገራችንን ለማፍረስ እየተደረገ ያለውን እኩይ ተግባር አጥብቀን እናወግዛለን፤ የውጭ ሴራን መመከት አቅም ያለው በሕዝብ የተመረጠ ጠንካራ መንግሥት አለን ብሏል፡፡
እኛም ከመንግሥት ጎን ቆመን አሸባሪውን ህወሓትና ተላላኪዎቹን ለማዳን የሚደረገውን የውጭ ጫና ለመመከት መዘጋጀታቸውን አስረድቷል፡፡
የአሶሳ ከተማ ከንቲባ አቶ አብዱልሙኒዬም አብዱልዋሂድ አሸባሪውን ህወሓት ለመጨረሻ ጊዜ አስወግዶ የኢትዮያን ሠላም ለመመለስ ለሚደረግ ጥረት ስኬት ነዋሪዎች እያደረጉት ያለው ተሳትፎ ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል ብለዋል፡፡
በቀጣይም አካባቢያቸውን ከአሸባሪው ህወሓት ተላላኪዎች ነቅተው ከመጠበቅ ባሻገር እስከ ግንባር ለመዝመትእያደረጉት ያለውን ሁሉን አቀፍ ተሳስተፎ አጠናክረው እንዲቀጥሉ ከንቲባው አስገንዝበዋል፡፡