ዓለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሃን የሐሰት መረጃ አስተላልፈዋል

ጥቅምት 27 ቀን 2014 (ኢዜአ) ዓለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሃን አዲስ አበባና ዙሪያ የጸጥታ ችግር መኖሩን አስመልከተው ያስተላለፉት መረጃ ሐሰተኛ መሆኑን በመዲናዋ የሚገኙ የውጭ አገር ጋዜጠኞች ተናገሩ።
ለኢዜአ አስተያየታቸውን የሰጡት ጋዜጠኞቹ በአንድ የሥልጠና መርሃ ግብር ላይ ለመሳተፍ ከቀናት በፊት ኢትዮጵያ መምጣታቸውንና አዲስ አበባ እና አዳማ ከተሞች መቆየታቸውን ይገልጻሉ።
ጋዜጠኞቹ ወደ ኢትዮጵያ ከምጣታቸው በፊት ዓለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሃን የኢትዮጵያን ወቅታዊ ሁኔታ በተመለከተ በሚያሰራጩት መልዕክት ተሸብረው እንደነበር አልሸሸጉም።
በተለይም አዲስ አበባ በአማጺያን መከበቧንና ከባድ የጸጥታ ችግር መኖሩን የተመለከቱ ዜናዎች መተላለፋቸውን ገልጸው፤ መረጃው ሲያስጨንቃቸው እንደነበር አስታውሰዋል።
ይሁንና ለጉባኤው በተገኙባቸው አዲስ አበባና አዳማ ከተሞች ተዘዋውረው እንደመለከቱት የተባለው የጸጥታ ችግር አለመኖሩንና የተሰራጨውም መረጃ ሃሰተኛ መሆኑን ማረጋገጣቸውን ገልጸዋል።
የዩጋንዳው ጋዜጠኛ ዳንኤል ሉታያ ዓለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሃን ያስተላለፉትን መልዕክት ተከትሎ ወደ አዲስ አበባ ሲመጣ ወደ ጦርነት ከተማ እየመጣ እንደነበር ተሰምቶት ተጨንቆ እንደነበር ይናገራል።
ነገር ግን አዲስ አበባ ከገባ በኋላና ወደ አዳማም ለስብሰባ ካቀና በኋላ መሬት ላይ ያለው ሃቅ መገናኛ ብዙሃኑ ካስተላለፉት ጋር ፍጹም ተቃራኒ መሆኑን ገልጿል።
የደቡብ ሱዳኗ ጋዜጠኛ ቤኪ አቢየም፤ ዓለም አቀፉ የመገናኛ ብዙሃን የሚያስተላልፉትን መረጃ ተመልክታ ወደ ኢትዮጵያ ለመምጣት ፍርሃት አድሮባት እንደነበር አስታውሳለች።
ያም ሆኖ ኢትዮጵያ መጥታ በተለይም በአዲስ አበባና በዙሪያዋ ያለውን ሁኔታ ስትመለከት በመገናኛ ብዙሃን የተላለፉት የሐሰት መረጃዎች መሆናቸውን ማረጋገጧን ገልጻለች።
ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሁኔታና ዓለም አቀፉ የመገናኛ ብዙሃን የሚያስተላልፉት መረጃ እጅጉን የተለያየ መሆኑን የሚናገረው ደግሞ የኬንያው ጋዜጠኛ ጆን ጃኮብ ነው።
ጋዜጠኞቹ በኢትዮጵያ ያለውን እውነታ ለመረዳት ዓለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሃን ተቋማት መጥተው መዘገብ አልያም ደግሞ እዚህ ያለውን ነዋሪ ማነጋገር አለባቸው ብለዋል።
አለበለዚያ ግን በውጭ ተቀምጠው የሚሰሯቸው ዜናና ዜነ ነክ መረጃዎች መሬት ላይ ያለውን ሃቅ የማያሳይ በመሆኑ ብዙዎችን የሚያሳስት የሃሰት መረጃ ይሆናል ነው ያሉት።
እነዚህ ዓለም አቀፍ ጋዜጠኞች ሥራቸውን ሙያዊ ሥነ-ምግባር በተላበሰ መልኩ ገለልተኛና ትክክለኛነት ላይ የተመሰረተ ሊሆን እንደሚገባውም አመልክተዋል።
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