የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ተመራቂዎች አገርን ማዳንና በልማት ማሻገር ይጠበቅባቸዋል

ድሬዳዋ ጥቅምት 27/2014(ኢዜአ) ምሩቃን አሸባሪውን ህወሃት በማጥፋትና የሀገሪቱ ዕድገት እንዲፋጠን የድርሻቸውን እንዲወጡ የድሬዳዋ ዩኒቨርስቲ የቦርድ ሰብሳቢ አቶ ዛዲግ አብርሃ አሳሰቡ።
የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲው ለ13ኛ ጊዜ በመጀመሪያና በሁለተኛ ዲግሪ መርሐ ግብሮች ያሰለጠናቸውን ከ3 ሺህ 550 የሚበልጡ ተማሪዎችን ዛሬ አስመርቋል።
ዩኒቨርሲቲው በተለያዩ የሙያ መስኮች አሰልጥኖ ያስመረቃቸው ተማሪዎች በመደበኛ፣ በክረምትና በተከታታይ መርሃ ግብሮች ትምህርታቸውን እንደተከታተሉ በምረቃው ሥነ ሥርዓት ላይ ተገልጿል።
የድሬዳዋ ዩኒቨርስቲ የቦርድ ሰብሳቢና በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የዴሞክራሲ ማዕከል ሚኒስትር አቶ ዛዲግ አብርሃ እና የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ከድር ጁሃር በትምህርታቸው የላቀ ውጤት ላመጡት ምሩቃን የዋንጫና የሜዳሊያ ሽልማት ሰጥተዋል።
የቦርድ ሰብሳቢው በሥነሥርዓቱ ላይ ባደረጉት ንግግር ተመራቂዎቹ አሸባሪው ህወሓትና ተላላኪዎቹ የደቀኑትን ወቅታዊ የሕልውና አደጋው ለመቀልበስ እየተደረገ ባለው ርብርብ ድርሻቸውን እንዲወጡ አሳስበዋል።
እንዲሁም የሀገራቸውን ልማትና እድገት በማፋጠን ወደ ብልፅግና ለማሸጋገር እየተደረገ ላለው ሁሉን አቀፍ ጥረት ስኬት የሚጠበቅባቸው አበርክቶ ማበርከት እንደሚበቅባቸ አስገንዝበዋል።
ከዩኒቨርሲቲው በቀሰሙት ዕውቀት በመጠቀም ሥራ ፈጣሪ እንዲሆኑም ሚኒስትሩ አስገንዝበዋል።
‘የዩኒቨርሲቲው ቦርድ ድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲን የምስራቅ ኢትዮጵያ የልዕቀት ማዕከል እናደርገዋለን ፣በየአመቱ ለኮኮብና ትጉህ መምህር የአንድ ሚሊዮን ብር መኪና እንሸልማለን” ብለዋል።
ከንቲባ ከድር በበኩላቸው ተመራቂዎቹ በቀሰሙት ሙያ እንደ ሀገር የተጀመረውን የከፍታ ጉዞ ዳር በማድረስ በኩል ሚናቸውን እንዲወጡ አሳስበዋል።
ከምንጊዜውም በላይ የሀገር ሰላምና ደህንነት በማስጠበቅ በኩል ኃላፊነታቸውን እንዲወጡም ከንቲባው አስገንዝበዋል።
ተመራቂዎች ኢትዮጵያ ከአሸባሪው ህውሓትና ከአንዳንድ የውጭ ኃይሎች ያልተገባ ጫና ፈጥና እንድትወጣ የዜግነት ግዴታቸውን እንዲወጡ የጠየቁት ደግሞ የዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር ኡባህ አደም ናቸው።
ዩኒቨርሲቲው ሀገርን ወደ ብልፅግና ጎዳና የሚያራምዱ ምሁራንን በማፍራት፣ የአካባቢውን ማህበራዊ ችግሮች ለመፍታት የምርምርና ጥናት በማካሄድ ትርጉ ያላው ውጤት ማስመዝገቡን ተናግረዋል።
የዩኒቨርሲቲውን የትምህርት ጥራትን ለማሳደግ ከአንድ ቢሊዮን ብር በላይ በጀት ያስገነባቸው የመሠረተ ልማት አውታሮች አገልግሎት መጀመራቸውን አስታውቀዋል።
የዩኒቨርሲቲው ማህበረሰብ ለሀገር መከላከያ ሠራዊት፣ በጦርነቱ ለተፈናቀሉ ወገኖች፣ በአንበጣ መንጋ ሰብላቸው ለወደመባቸው የገጠር ነዋሪዎች፣ በዩኒቨርሲቲው አቅራቢያ ለሚገኙ ነዋሪዎች የንፁህ መጠጥ ውሃ፣ ለአረጋውያን ማህበራት ኤሌክትሪክ ተደራሽ ማድረጉን ፕሬዚዳንቷ ተናግረዋል።
የዕለቱ ተመራቂዎች የሀገርን ሕልውና ለማስጠበቅና ሀገር ለማፍረስ የተነሱ አሸባሪዎች ለመፋለም ዝግጁ መሆናቸውን ገልጸዋል።