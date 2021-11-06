የአዲስ አበባ ፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት የተላለፈውን የክተት ጥሪ እንደሚደግፍ አስታወቀ

ጥቅምት 27 ቀን 2014 (ኢዜአ) የአዲስ አበባ ፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት የተላለፈውን የክተት ጥሪ ሙሉ በሙሉ እንደሚደግፍ አስታወቀ።
ምክር ቤቱ በወቅታዊ ጉዳይ ላይ መግለጫ ሰጥቷል።
የመግለጫውን ይዘት በንባብ ያሰሙት የምክር ቤቱ አባል መጋቢ ብሉይ አብርሃም ሃይማኖት እንዳሉት፤ አሸባሪው ህወሃት የተጨመረለትን እድሜ ለጸጸትና ንሰሃ አልተጠቀመበትም።
“አሸባሪው ቡድን ‘የኔ ስኬት በሌሎች ውድቀት ላይ ብቻ ነው’ የሚለው አባዜው አሁንም አለቀቀውም” ብለዋል።
ቡድኑ የአገር መከላከያ ሰራዊት ላይ የፈጸመውን ሴራና ጥቃት ተከትሎ የተለያዩ ቀውሶች መፈጠራቸውን ገልጸዋል።
ቡድኑ ይህ ሳይበቃው በአፋርና አማራ ክልሎች ወረራ በመፈጸም በሰው ላይ ይደርሳል ተብሎ የማይታሰብ ግፍ እየፈጸመ ይገኛል፤ አልፎም በእንስሳት ላይ የጥቃት በትሩን እያሳረፈ እንደሚገኝ አንስተዋል።
“በመሆኑም የአዲስ አበባ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት አሸባሪው ህወሃት በንጹሃን ላይ የሚያደርሰውን ዘግናኝ ድርጊት እንደሚያወግዙትና በተባበረ ክንድ ለመመከት ቃል እንገባለን” ብለዋል።
መንግሥት እየጠራ ያለውን የክተት አዋጅ ምክር ቤቱ ሙሉ በሙሉ እንደሚደግፍም ተናግረዋል።
የተፎካካሪ ፓርቲዎች ደጋፊና አባላቶች ወራሪውን ሃይል ለመመከትና ዳግም እንዳያንሰራራ ለማድረግ የሚደረገውን ዘመቻ ከጸጥታ አካላት ጋር በመተባበር እንዲደግፉም ጥሪ አቅርበዋል።
“ባለሃብቶች የሚያደርጉት ድጋፍ መጠናከር አለበት” ያሉት መጋቢ ብሉይ አብርሃም፤ ጦርነቱን መረጃዎች አግባብ ባለው መንገድ ለህዝብ መድረስ እንደሚኖርባቸው አመልክተዋል።
“አሸባሪዎቹ ህወሃትና እና ሸኔ እናት አገራችችን ለማፍረስ የገቡትን ያልተቀደሰ ቃል ኪዳን እኛ የቁርጥ ቀን ልጆቿ በአንድነት ቃል ኪዳን ገመድ ተሳስረን የአገራችንን ሠላም ወደ ነበረበት እንደምንመልስ ቃል እንገባልን” ሲሉ አረጋግጠዋል።
የእርዳታ ድርጅቶች የሚያደርጉትን ድጋፍ ያለ አድሎ ተደራሽ ማድረግ እንዳለባቸውም አመላክተዋል።
የምክር ቤቱ ሰብሳቢ አቶ ሙሉጌታ አበበ በበኩላቸው አገሪቷ የተደቀነባትን የህልውና አደጋውን ለመመከት የሚያስችል የተለያዩ ፓርቲዎችን ያቀፈ የጋራ ግብረ ሃይል እንደሚቋቋም ጠቁመዋል።
ግብረ ሃይሉ ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ጋር በተናበበ መልኩ የሚንቀሳቀስ እንደሆንም ተናግረዋል።
_ አካባቢህን ጠብቅ፣
_ ወደ ግንባር ዝመት፣
_ መከላከያን ደግፍ።