ሕብረተሰቡ በአሸባሪው ህወሃት የሀሰት መረጃ ሳይደናገር አካባቢውን በንቃት መጠበቅ አለበት

ጥቅምት 27/2014 (ኢዜአ) ሕብረተሰቡ በአሸባሪው ህወሃት የሀሰት መረጃ ሳይደናገር አካባቢውን በንቃት መጠበቅ እንዳለበት በበጎ ፈቃድ አገልግሎትና በብሎክ የፀጥታ አስተባባሪነት የተሰማሩ የመዲናዋ ነዋሪዎች ጠየቁ፡፡
በአዲስ አበባ ልደታ ክፍለ ከተማ በበጎ ፈቃድ አገልግሎትና በብሎክ የፀጥታ አስተባባሪነት ለተሰማሩ ከ860 በላይ አስተባባሪዎች የስራ መመሪያ ተሰጥቷል፡፡
ከአስተባባሪዎቹ መካከል ካሚል ጀማል፤የአሸባሪው የህውሓት ቡድን በጦር በግንባር ያጣውን ድል በአሉባልታ ለማግኘት ጥረት እያደረገ መሆኑ ተናግረዋል።
በመሆኑም የከተማዋ ነዋሪዎች በአሸባሪ ቡድኑ የሀሰት መረጃዎች ሳይደናገሩ ለአከባቢያቸው ብሎም ለሀገር ሰላም የበኩላቸውን ሚና ሊወጡ ይገባል ነው ያለው፡፡
በፀጥታ ሀይል የተሰጣቸውን ስልጠና ተግባራዊ በማድረግ አካባቢያቸውን በንቃት እየጠበቁ መሆኑን የተናገሩት ደግሞ ወይዘሮ ሸዋዬ ግርማ ናቸው፡፡
ከጸጥታ አካላት ጋር በመቀናጀት ሕብረተሰቡ አከባቢውን እንዲጠብቅ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎቸን እያከናወኑ መሆኑንም አንስተዋል፡፡
የልደታ ክፍለ ከተማ ዋና ስራ አስፈጻሚው አቶ አሰግደው ኃይለጊዮርጊስ፤ አስተባባሪዎች ስለጠና ወስደው ወደ ስራ መግባታቸው የአከባቢያቸውን ብሎም የመዲናዋን ሰላም በማስጠበቅ ረገድ ሚናው የጎላ መሆኑን ነው የገለጹት፡፡
አስተባባሪዎቹ የአካባቢያቸውን ሰላም የማስጠበቅና የፀጥታ ሁኔታን በንቃት የመከታተል ኃላፊነት እንዳለባቸውም መልዕክት አስተላልፈዋል፡፡
የፌደራል ፖሊስ ወንጀል መከላከል ዘርፍ የጸጥታና ህግ ማስከበር ቀጠና ሁለት አዛዥ ኮማንደር ነጻነት ታደሰ በበኩላቸው፤ የብሎክ ፀጥታ አስተባባሪዎች ለህብረተሰቡ ካላቸው ቅርበት አንጻር ለፀጥታው ስራ የሚያበረክቱት አስተዋጽኦ ጉልህ መሆኑን አብራርተዋል፡፡