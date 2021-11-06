አንድነታችንን አጠናክረን በጠላት የተጋረጠብንን አደጋ እናከሽፋለን!

መቱ፤ ጥቅምት 27/2014 (ኢዜአ) አንድነታችንን አጠናክረን በውስጥና የውጭ ጠላት የተጋረጠብንን አደጋ እናከሽፋለን ሲሉ በኢሉባቦር ዞን የመቱ ከተማ ነዋሪዎች ገለጹ።
ነዋሪዎቹ የውጭ ጣልቃ ገብነትና የአሸባሪው ህወሃትን የጥፋት ሴራ በመቃወም ዛሬ በመቱ ከተማ ሰልፍ አካሄደዋል።
ጣልቃ ገብነት ይቁም! አሸባሪዎቹ ህወሃትና ሸኔን ለመደምሳስ ከሀገር መከላከያ ጎን ነን! እኛ እያለን ወያኔ ተመልሳ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ስፍራ አትይዝም! እኛም የሀገር መከላከያ ሰራዊት ነን! ሲሉ ሰልፈኞቹ ድምጻቸውን አሰምተዋል።
አንድነታችንን አጠናክረን በጠላቶች የተጋረጠብንን አደጋ እናከሽፋለን፤ ያለ ቅድመ ሁኔታ የመንግስትን ጥሪ ተቀብለን ሀገርን ለመታደግ የዜግነት ግዴታችንን እንወጣለን ብለዋል።
ከሰልፉ ተሳታፊዎች መካከል አቶ ሙሉጌታ ታከለ ፤ ሀገሬን ከተጋረጠባት አደጋ ለመታደግ ከመከላከያ ሰራዊት ጎን በመሰለፍ የሚጠበቅብኝን የዜግነት ኃላፊነቴን እወጣለሁ ሲሉ ገልጸዋል።
በሐሰት ወሬ ሳይደናገሩም አከባቢያቸውን በንቃት በመጠበቅ የባንዳዎችን ግብአተ መሬት ለማፋጠን ከመንግስት ጎን በመቆም እንሰራለን ብለዋል።
አቶ ከድር አብደላ በበኩላቸው፤ ሀገርን ለመታደግ መንግስት ለዜጎች ያደረገውን ጥሪ እንደሚደግፉ ተናግረዋል።
ለዘመናት ሀገርንና ሕዝብን ሲዘርፍ የነበረ አሸባሪው ህወሃትና ተላላኪዎቹ ዳግም በኢትዮጵያ ታሪክ ተመልሰው ላይታዩ ፍፃሜያቸው ተቃርቧል፤ እኛም ከሀገር መከላከያ ጎን በመቆም ማንኛውንም አስተዋጽኦ እናበረክታለን ያሉት ደግሞ መምህር ግርማ ሸንዱ ናቸው።
የኢሉባቦር ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ እንዳልካቸው ተፈሪ ለሰልፈኞቹ ባደረጉት ንግግር ፤ በብዙ መስዋዕትነት የተገኘውን የሀገራችን ለውጥ በማንም እንዳይገታ አስላጊውን መስዋዕትነት ሁሉ ለመክፈል ዝግጁ መሆን ይጠበቅብናል ብለዋል።
አንድነታችንን አጠናክረን የአካባቢያችንን ሰላም በመጠበቅ የመንግስትን እርምጃዎች በሚያስፈልገው ሁሉ መደገፍ ይኖርብናል ያሉት አቶ እንዳልካቸው በግንባር እየተደረገ ካለው ትግል ባልተናነሰ መልኩ የልማት ስራዎችን ማስቀጠል እንደሚገባም አሳስበዋል።