የውጭ ሃይሎች ኢትዮጵያን ለማፈራረስ የሚያደርጉትን ጣልቃ ገብነት እንቃወማለን

ጎባ/ነገሌ ፤ ጥቅምት 27/2014(ኢዜአ) የውጭ ሃይሎች ኢትዮጵያን ለማፈራረስ የሚያደርጉትን ጣልቃ ገብነትና ጫና አጥብቀው እንደሚቃወሙ በባሌ ዞን የጎባ ከተማና አካባቢዋ ነዋሪዎች አስታወቁ።
ነዋሪዎቹ የሀገር መከላከያ ሰራዊትን የሚደግፍና የውጭ ኃይሎች ጫናን የሚያወግዝ ሰልፍ ዛሬ በጎባ ከተማ አካሄደዋል።
አሸባሪው የህወሃት ቡድን የጥፋት ሴራ በማክሸፍ የሀገር ህልውናን ለማስከበር አስፈላጊውን መስዋዕትነት እንደሚከፍሉም አስታውቀዋል፡፡
መከላከያችን የሉዓላዊነታችን ዓርማ ነው! ሉዓላዊነታችንን በደምና አጥንታችን እናስከብራለን ፣አሸባሪዎቹ ህወሃትና ሸኔ የኢትዮጵያዊያን ጠላት ናቸው! ብለዋል ነዋሪዎቹ ባስተላለፉት መልዕክት።
የከተማዋ ነዋሪዎች የውጭ ኃይሎች ጣልቃ ገብነትን በመቃወም ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡም ጠይቀዋል፡፡
ከሰልፉ ተሳታፊዎች መካከል አቶ ጥላሁን አበራ ፤ አሸባሪው ህወሃትና ሸኔ በውጭ ታሪካዊ ጠላቶች በመታገዝ ኢትዮጵያን ለማፍረስ የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ እንደሚያወግዙ ገልጸዋል።
አሸባሪዎችና የውጭ እጅ አዙር ቅኝ ገዥዎች እያደረሱብን የሚገኘውን ጫና በአንድነት በመመከት ህልውናችንን ማረጋገጥ አለብን ብለዋል፡፡
“ከጀግናው የመከላከያ ሠራዊት ጎን በመሰለፍ ሀገርን ለማዳን ግንባር መሰለፍ ታላቅ ክብር በመሆኑ ለመዝመት ተዘጋጅቻለሁ” ያለው ደግሞ ወጣት ቀመር አህመድ ነው።
ያልተረጋገጠ ወሬ የሚነዙት የአሸባሪው ተላላኪዎችን በማጋለጥ ለህልውና ዘመቻው ስኬት የድርሻውን እንደሚወጣ ገልጿል፡፡
ወይዘሮ ስቲና መሐመድ በበኩላቸው፤ ለህልውና ዘመቻው ስኬት ከዚህ በፊት ስንቅ በማዘጋጀትና የወር ደሞወዛቸውን በመለገስ አጋርነታቸውን ማሳየታቸውን አስታውሰዋል፡፡
የአስቸኳይ ጊዜ ዓዋጁ የሀገሪቱን ዳር ድንበርና ሉዓላዊነት ለማስጠበቅ እየተካሄደ ያለው የህልውና ዘመቻን ለማሳካት የሚበጅ በመሆኑ ስራ ላይ እንዲውል እንደሚደግፉ ነዋሪዎቹ በሰጡት አስተያየት ገልጸዋል፡፡
የባሌ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አብዱልሀኪም አልይ ፤ የጎባ ከተማና አካባቢው ነዋሪ ህዝብ አሸባሪዎቹ ህወሃትና ሸኔን ለማውገዝ ሰልፍ ማድረጉ ለሀገሩ ያለውን ክብር የሚያሳይ መሆኑን ተናግረዋል፡፡
ሀገርን ለማደን እየተካሄደ ያለው ዘመቻ በድል እስኪጠናቀቅ ድረስ ህዝቡ ሁለንተናዊ ድጋፉን አጠናክሮ እንዲቀጥልም ጥሪ አቅርብዋል።
በተመሳሳይ የውጭ ጣልቃ ገብነትንና አሸባሪዎቹ የሚቃወም ሰልፍ በምዕራብ ጉጂ ዞን ቡሌ ሆራ ከተማ ተካሄዷል።
ሰልፈኞቹ በሰብዓዊ እርዳታ ስም የሀገራችንን ሉዓላዊነት አሳልፈን አንሰጥም፣ የውስጥና የውጭ ትንኮሳዎችን እንቃወማለን! ሕወሓትና ሸኔን በማጥፋት ብልፅግናችንን እናረጋግጣለን! የሚሉ መልዕክቶችን አስተላልፈዋል።