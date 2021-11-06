በደቡብ ክልል የተለያዩ ከተሞች የውጭ ጣልቃ ገብነትንና አሸባሪውን ቡድን በመቃወም ሰልፍ እየተካሄደ ነው

ጥቅምት 27/2014 (ኢዜአ) በደቡብ ክልል የወላይታ ሶዶ፣ ዲላ እና ሆስዕና ከተሞች ነዋሪዎች የውጭ ጣልቃ ገብነትንና አሸባሪው የህወሃት ቡድን በመቃወም ሰለፍ እያካሄዱ ነው።
የከተሞች ነዋሪዎች አደባባይ በመወጣት እያካሄዱ ባለው ሰልፍ በውስጥና በውጭ ጠላቶች ሀገር የማፍረስ ተልዕኮ የሚያወግዙና የህልውና ዘመቻውን የሚደግፉ መልዕክቶች እየተላለፉ ይገኛሉ፡፡
አሜሪካን ጨምሮ አንዳንድ የምዕራባዊያን ሀገራት በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ በመግባት እየፈጠሩ ያለውን ጫና አጥብቀው እንደሚቃወሙ ሰልፈኞቹ አስታውቀዋል።
ሰልፈኞቹ “ለክተት ጥሪው በህዝባዊ ቁጭትና ፅናት ተሰልፈናል፣ የአሸባሪውን ትንኮሳ እናሸንፋለን፣ አካባቢዬን እጠብቃለሁ ሀገሬን ለማዳን እዘምታለሁ፣ የኢትዮጵያን ሉሃላዊነት አስከብራለሁ፣ ፈተናዎችን እየመከትን የተስፋ ብርሀናችንን ለማድመቅ እንሰራለን” የሚሉ መልዕክቶችን እያስተላለፉ ይገኛሉ።
ለዳግም ባርነት በፍጹም አንበረከክም ፣አሽባሪዎቹ ህወሓትና ሸኔ የህዝብ ጠላቶች ናቸው፣ በትግላችን ነጻ ሀገር ለልጆቻችን እናወርሳለን ሲሉም ድምጻቸውን እያሰሙ ነው።
የለውጥ ጉዞችንን በውስጥና ውጭ ኃይሎችን ጫና አይደናቀፍም ብለዋል።በየከተሞቹ እየተካሄደ ባለው ሰልፍ ወጣቶች፣ ሴቶችና ሌሎችም የህብረተሰብ ክፍሎች እየተሳተፉ ናቸው።