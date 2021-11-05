ከአገልግሎት አሰጣጣችን በተጓዳኝ ለሰላምና ደህንንት ልዩ ትኩረት ሰጥተናል

ጥቅምት 26 / 2014 (ኢዜአ) ከአገልግሎት አሰጣጡ በተጓዳኝ ለሰላምና ደህንነት ልዩ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑን አንበሳ የከተማ አውቶቡስ አገልግሎት ድርጅት ገለጸ።
አንበሳ የከተማ አውቶቡስ ለሕብረተሰቡ የተሻለ እና ቀልጣፋ አገልግሎት ለመስጠት እየሰራ መሆኑን የድርጅቱ መሰረታዊ የሰራተኛ ሊቀመንበር አቶ ተፈራ ካሳ ይናገራሉ።
ድርጅቱ በቀን በአማካይ ከ600 ሺህ በላይ ተሳፋሪዎች አገልግሎት እየሰጠ መሆኑን ጠቅሰው አሁን ካለው ወቅታዊ ሁኔታ አንፃር ከአገልግሎቱ በተጓዳኝ ለሰላምና ደህንነት ልዩ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ነው ብለዋል።
ድርጅቱ ከዚህ በፊትም አገልግሎት በሚሰጥባቸው አካባቢዎች ቁጥጥር እንደሚያደርግ አስታውሰው አሁን ካለው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅና የጸጥታ ጥበቃ አንፃር የተጠናከረ ክትትል ይደረጋል ነው ያሉት።
በአውቶቡስ ማቆሚያ ዲፖዎችና በተለያዩ ስፍራዎች የቁጥጥርና ክትትል ስራው እየተከናወነ መሆኑን ጠቅሰው ለሁሉም የድርጅቱ ሰራተኞች ቁጥጥሩ እንዲጠናከር አቅጣጫ ተቀምጦ እየተሰራ መሆን ተናግረዋል።
ከሁሉ በላይ ግን አካባቢን መጠበቅ የዜግነት ግዴታ በመሆኑ የአውቶቡስ ተገልጋዮች በሙሉ የፀጥታ ጥበቃና ቁጥጥሩ ባለቤቶች መሆናቸውን አቶ ተፈራ ገልጸዋል።
የአውቶቡስ ተገልጋዮች በሚንቀሳቀሱበት ሁሉ አጠራጣሪ ነገር ሲመለከቱ ለፖሊስ ወይም በአካባቢው ለሚገኙ የድርጅቱ ሰራተኞች ጥቆማ እንዲሰጡም ጠይቀዋል።
አንበሳ የከተማ አውቶብስ አገልግሎት ድርጅት በ1935 ዓ.ም የትራንስፖርት አገልግሎት መስጠት መጀመሩን መረጃዎች ያመለክታሉ።