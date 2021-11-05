የውጭ ሃይሎች ኢትዮጵያን ለማፈራረስ የሚያደርጉትን ጣልቃ ገብነት ያቁሙ – የአዳማ ነዋሪዎች

አዳማ ጥቅምት 26/201(ኢዜአ) የውጭ ሃይሎች ኢትዮጵያን ለማፈራረስ የሚያደርጉትን ጣልቃ ገብነትና ጫና እንደሚቃወሙ የአዳማ ከተማዋ ነዋሪዎች ጠየቁ።
የከተማዋ ነዋሪዎች የውጭ ኃይሎች ጣልቃ ገብነትና ሽብርተኞቹን ህወሃትና ሸኔን በመቃወም ዛሬ ሰላማዊ ሰልፍ አካሂደል።
ከሰልፉ ተሳታፊዎች መካከል የአዳማ ከተማ ነዋሪና የሀገር ሽማግሌ አቶ ፈይሳ መገርሳ ለኢዜአ እንደገለጹት አሸባሪው ህወሃትና ሸኔ በውጭ ታሪካዊ ጠላቶች በመታገዝ ሀገራችንን ለማፍረስ የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ አጠናክረው ቀጥለዋል ።
“አባቶቻችን ከ125 ዓመታት በፊት ወራሪውን የኢጣሊያ ሃይል በጦርና በጎራዴ አባረው አገር አስረክበውናል” ብለዋል።
ዛሬ ላይ ከውጭ የተቃጣብንን የቅኝ ግዥ አካሄድ ተቀብለው ከውስጥ ሀገር ለማፍረስ የተነሱ ከሀዲዎችን አሽቀንጥረን ከራሳችን ላይ ማስወገድ አለብን” ሲሉም ተናግረዋል።
ወጣቱ በየአካባቢው የሚንቀሳቀሱ የሽብርተኞቹን የህወሃትና የሸኔ ሰርጎ ገቦችን ነቅቶ በመጠበቅ ሰላምና ደህንነቱን እንዲያስጠብቅ ጠይቀዋል።
አሸባሪዎችን በመደገፍ ሀገሪቱን ቅኝ ለመግዛት ያሰፈሰፉ የውጭ ሃይሎች ኢትዮጵያን ለማፈራረስ የሚያደርጉትን ጣልቃ ገብነትና ጫና እንዲያቆሙ አሳስበዋል።
“የአገርን ህልውና ለማስጠበቅ የወጣው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የዘገየ ቢሆንም ወቅታዊ ነው” ያሉት አቶ ፈይሳ “የሀገር አፍራሾችን ድርጊት እያየን ማለፍ የለብንም” ሲሉ አሳስበዋል ።
ውስጣችን ቁጭ ብለው ለውጭ ጠላት የሚሰሩ ለአገርና ለህዝባችን የማይበጁ ተላላኪ ባንዳዎችን መንጥረን ለማጥፋት አዋጁ የላቀ ሚና ያለው መሆኑን ተናግረዋል።
የሃምሳ አለቃ ግርማ ቶሌራ በበኩላቸው የተልዕኮ ጦርነት ተቀባይና ሀገር ሻጮች እንዲሁም የጨፍጫፊዎችን አረመኔያዊ ድርጊት አጥብቀው እንደሚቃወሙ ገልጸዋል።
”ህወሃትና ሸኔ የተላላኪ ተላላኪዎች ናቸው” ያሉት የሃምሳ አለቃ ግርማ “ከውጭ ሃይሎች ጋር ሆነው ሀገር ለማፍረስ እየሰሩ አሸባሪዎችን በአንድነት እንፋለማቸዋለን” ሲሉም ተናግረዋል።
የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የዘገየ ቢሆንም የሀገርን ህልውና ለማስከበር አስተዋጾው የላቀ በመሆኑ ለተግባራዊነቱ የበኩላቸውን እንደሚወጡ አስታውቀዋል።
”ዓዋጁ ወቅታዊና እጅግ አስፈላጊ ነው፤ ባለኝ ወታደራዊ ሙያ ሀገሬን ለማገልገል ከፀጥታ ሃይሉ ጎን እቆማለሁ” ብለዋል።
”እንኳን የተልዕኮ ጦርነት አስፈፃሚ ለሆኑ ተላላኪዎች ይቀርና ዘመናዊ መሳሪያ ታጥቀው የመጡ የውጭ ወራር ሃይሎችን በማሳፈር የሀገራችን ዳር ድንበር ያስከበርን ህዝቦች ነን”ሲሉም ተናግረዋል።
”አሸባሪው ህወሀት በመከላከያ እንዲሁም በአማራና አፋር ህዝብ ላይ በፈፀመው ጭካኔ የተሞላበት ድርጊት ውስጤ ቆስሏል” ያሉት የሃምሳ አለቃ ግርማ ”ለሀገር ህልውና በአንድነት ዘብ በመቆም የውስጥም ሆነ የውጭ ጠላትን ሲኦል እናስገባለን” ብለዋል።
”አገራችን በውጭ ጠላት ተልዕኮ አስፈጻሚዎች ስትደፈር ውስጤ እየቆሰለ ነው” ያሉት ደግሞ የከተማዋ ነዋሪ አቶ አብዲሳ ቶሎሳ ናቸው።
በታሪካዊ ጠላቶቻችንን የተተከለብንን እሾህ በመንቀል የሀገሪቱን ሉዓላዊነት ማስጠበቅ ይገባና” ብለዋል።
አቶ ሁሴን ሙሐመድ የተባሉት ነዋሪ በበኩላቸው ኢትዮጵያ በውጭ ጣልቃ ገቦችና በተላላኪዎቻቸው ሴራ እንዳትፈርስ ከመንግስት ጎን በመቆም ለአገር ሉዓላዊነትና ዳር ድንበር መከበር መታገል እንደሚገባ አስታውቀዋል።
የአስቸኳይ ጊዜ ዓዋጁ የሀገሪቱን ዳር ድንበርና ሉዓላዊነት ለማስጠበቅ እየተካሄደ ያለው የህልውና ዘመቻን ውጤታማ ለማድረግ አስተዋጻ እንዳለው አቶ ሁሴን ሙሐመድ አስታውቀዋል።