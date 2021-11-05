በተቋማት ውስጥ ሆነው የሀሰት መረጃ የሚያቀብሉ አካላት ላይ ጥብቅ ክትትል ማድረግና መቆጣጠር ይገባል

አዲስ አበባ፣ ጥቅምት26/2014 (ኢዜአ) በተለያዩ ተቋማት ውስጥ ሁነው የሀሰት መረጃ የሚያቀብሉ አካላት ላይ ጥብቅ ክትትል በማድርግ የአሸባሪውን ህወሃት ፕሮፖጋንዳ ማክሸፍ እንደሚገባ የግዥና ንብረት ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር አቶ ሀጂ ኢብሳ ገለጹ።
የአሸባሪውን ህወሃት ተልእኮ ለማስፈፀም በተለያዩ መንገዶች በስውር የሚንቀሳቀሱ ግለሰቦችን ተቋማት ሊቆጣጠሩ ይገባል ብለዋል።
አሸባሪው ህወሃት በ27 ዓመት የበላይ ሆኖ በገዛበት አጋጣሚ ኢትዮጵያውያንን በዘር፣ በቋንቋ፣ በሃይማኖት እንዲሁም በጎሳ በመከፋፈል አንድነትና አብሮነትን ለመሸርሸር ብዙ ሰርቷል።
የሽብር ቡድኑ ከስልጣን ከተወገደ በኋላም ከ20 ዓመት በላይ በቀበሮ ጉድጓድ ሆኖ ሲጠብቀው የነበረውን የሰሜን ዕዝ የመከላከያ ሰራዊት በማጥቃት በኢትዮጵያ ላይ ክህደት ፈጽሟል።
“ድመት መንኩሳ አመሏን አትረሳ” እንዲሉ በኢትዮጵያውያን የተባበረ ክንድ ተደቁሶ በተንቤን በረሃ ተበታትኖ ሲኳትን ከቆየ በኋላ የመንግስትን የተናጠል ተኩስ አቁም እንደ መልካም አጋጣሚ ተጠቅሞ ዳግም ተሰባስቧል።
ከዚሀም በኋላ አሸባሪው ሃይል ወጣት፣ አዛውንት፣ ነፍሰ ጡርችን ሳይቀር በማሰባሰብ በተለይም በአማራና አፋር ክልሎች ወረራ ፈጽሟል፤ ኢ ሰብዓዊ ድርጊትም እየፈጸመ ይገኛል።
የሽብር ቡድኑ ወረራ ዋነኛ ዓላማ ህዝብን ከመግደል፣ ከማቁሰል፣ከማፈናቀል በተጨማሪ ንብረት በመዝረፍና በማውደም ዜጎች የከፋ ችግር ላይ እንዲወድቁ ማድረግ መሆኑን ገልጸዋል።
የአሸባሪው ህወሃት ዓላማ ከልደቱ እስከ ሞቱ አገራዊ አላማ ሳይኖረው ኢትዮጵያን በማፍረስ ክብሯን ማሳጣት መሆኑንም አቶ ሃጂ ገልጸዋል።
አሁንም በጀሌዎቹና ስውር አስፈፃሚዎቹ ድጋፍ የሀሰት ፕሮፖጋንዳውን እንደ መሳሪያ በመጠቀም በህዝቡ ላይ ሽብር በመንዛት ላይ ይገኛል ነው ያሉት።
በመሆኑም የአሸባሪውን ህወሃት ፕሮፖጋንዳ ለማክሸፍ በተለይም በተለያዩ ተቋማት ስር ሆነው የሀሰት መረጃ የሚያቀበሉ አካላትን ጥብቅ ክትትል በማድርግ መቆጣጠር ይገባል ነው ያሉት።
በደሴ ከተማ ከህዝቡ ጋር አብረው እየኖሩ በስውር ሲንቀሳቀሱ ቆይተው ክህደት በመፈፀም የክፋት ጥጋቸውን ያሳዩት አካላት ለዚህ ጥሩ ማሳያ ይሆናሉ ብለዋል።
በደሴ የጸጥታ ሃይሉ ተቀናጅቶ ጠላትን ድባቅ እየመታ ባለበት ወቅት በውስጥ ባንዳዎች ከኋላው መመታቱን ያስታወሱት አቶ ሃጂ ድርጊቱ ለሁላችንም ጥሩ ማስጠንቀቂያ ሆኖ አልፏል ሲሉ ገልጸዋል።
በመሆኑም የሽብር ቡድኑን አላማ አንግበው በተለይም በተቋማት የሚንቀሳቀሱ አካላትን ዓላማ በማክሸፍ ሁላችንም ለአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ውጤታማነት ተባባሪ ልንሆን ይገባል ብለዋል።
በአንዳንድ ተቋማትም ውስጥ የህወሓት እኩይ ዓላማ አንግበው ለክህደትና ጥፋት የተዘጋጁ ሊኖሩ ስለሚችሉ ልንጠነቀቃቸው ይገባል ነው ያሉት አቶ ሃጂ።
በመላ አገሪቷ የታወጀው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅም ውጤታማ ይሆን ዘንድ ሁሉም ተቋማት የድርሻቸውን እንዲወጡ ጠይቀዋል።
የፌደራልና የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ተቋማት በመናበብና በጋራ በመስራት የጠላትን ሽብርና የጥፋት እንቅስቃሴ መመከት ይገባል ነው ያሉት።