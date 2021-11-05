ኅብረተሰቡ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ሠላምና ደህንነቱን የሚያስጠብቅ መሆኑን ሊገነዘብ ይገባል

ጥቅምት 26/2014 (ኢዜአ) የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የአገርን ሠላምና ደህንነት ለማስጠበቅ መታወጁን በመገንዘብ ኅብረተሰቡ ያለስጋት ሊተገብረው እንደሚገባ አስተያየታቸውን ለኢዜአ የሰጡ የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ተናገሩ።
የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በአገር ሕልውናና ሉዓላዊነት ላይ የተደቀነውን አደጋ ለመከላከል ያለመ ነው።
በአዋጁ የተለያዩ ተግባራትና ግዴታዎች የተካተቱ ሲሆን የሽብር ቡድኖችን መደገፍ፣ ውክልና ከተሰጣቸው አካላት ፈቃድ ውጭ ሠላማዊ ሠልፍ ማካሄድ፣ የጦር መሳሪያ ይዞ መንቀሳቀስ በጥብቅ ከተከለከሉ ተግባራት መካከል ናቸው።
የነዋሪነት መታወቂያ፣ የመንጃ ፈቃድ፣ የሠራተኛ መታወቂያ፣ ፓስፖርት ወይም ከእነዚህ ተመጣጣኝ የሆነ መታወቂያ ሳይዙ መንቀሳቀስም በአዋጁ የተከለከለ ነው።
የአስቸኳይ ግዜ አዋጁን አስመልክቶ ለኢዜአ አስተያየታቸውን የሰጡ የአዲስ አበባ ነዋሪዎች የአስቸኳይ ግዜ አዋጁን ኅብረተሰቡ ሳይሸበር ሊተገብረው ይገባል ብለዋል።
አቶ ግርማ ፈይሳ አዋጁ የታወጀው የኢትዮጵያን ሕልውና እንዲሁም የሕዝቡን ሠላምና ደህንነት ለማስጠበቅ እንጂ ለማስፈራራት አይደለም ሲሉ ተናግረዋል።
በመሆኑም ኅብረተሰቡ የወጣውን አዋጅ የማክበርና የማስከበር ኃላፊነት እንዳለበትና ከመኖሪያ አካባቢው ጀምሮ ሊተገብረው እንደሚገባ ገልፀዋል።
ወጣት መባ ክብረት በበኩሉ ኅብረተሰቡ በአካባቢው ከወትሮ የተለየ እንቅስቃሴ እንዲሁም አዋጁን የሚፃረሩ ተግባራትን ሲመለከት ለፀጥታ አካላት በማመልከትና በማጋለጥ ሊተባበር ይገባል ብሏል።
የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ አገሪቷ ካለችበት ነባራዊ ሁኔታ አንጻር የሕዝቡን ደህንነት የማስጠበቅ ድርሻ እንዳለው የገለጹት ደግሞ አቶ ጌትነት ዘውዴ ናቸው።
በመሆኑም ኅብረተሰቡ አዋጁን ያለስጋት በሙሉ ልቡ ተቀብሎ ሊተገብረው እንደሚገባ ተናግረዋል።
በአዋጁ ከተደነገጉት መካከል ማንነትን የሚገልፅ መታወቂያ ይዞ የመንቀሳቀስን ተገቢነት ኅብረተሰቡ በአግባቡ ሊፈፅመው ይኖርበታል ብለዋል።
ኅብረተሰቡ አካባቢውን በጋራ ሆኖ መጠበቅ፤ በአመራር ኃላፊነት ላይ የተቀመጡም አዋጁን በትክክለኛው መንገድ በመተግበር ለአፈጻጸሙ ተገዢ መሆናቸውን ማሳየት አለባቸው ብለዋል አስተያየት ሰጪዎቹ።