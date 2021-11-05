ሀዋሳ፤ ጥቅምት 26/2014 ( ኢዜአ)፡ በአንድ እጃችን ልማታችንን በሌላ እጃችን ጠላቶቻችንን ለመቅበር ተግተን እንስራለን ሲሉ የሻሸመኔ ከተማ ነዋሪዎች ገለጹ።
የሕልውና ዘመቻውን የሚደግፍና የውጭ ጣልቃ ገብነትን የሚቃወም ህዝባዊ ሰልፍ በኦሮሚያ ክልል ሻሸመኔ ከተማ ተካሄደ።
በሕዝባዊ ሰልፉ ላይ ከሻሸመኔ ከተማ 17 ቀበሌዎች የተውጣጡ ነዋሪዎች፣ የመንግሥት ሠራተኞች እና ወጣቶች ተሳትፈዋል።
ሰልፈኞቹ አሸባሪው ህወሓትን እና በኢትዮጵያ ላይ ጫና ለፍጠር የሚደረገውን የውጭ ጣልቃ ገብነት አውግዘዋል።
”በውስጥና በውጭ ኃይሎች የተቃጣብንን ጥቃት በአንድነት እንፋለማለን፤ የሽኔን እና የወያኔን የጭካኔ እርምጃን አጥብቀን እናወግዛለን” የሚሉ መፈክሮችን አሰምተዋል።
ሰልፈኞቹ ባስተጋቡት መፈክር ”መከላከያ ሠራዊታችን ያሽንፋል፥ወያኔ ይወድቃል፥ሀገራችን ትለመልማለች” ብለዋል።
በአንድ እጃችን ልማታችንን በሌላ እጃችን ጠላቶቻችንን ለመቅበር ተግተን እንስራለን ሲሉ ድምፃቸውን አስምተዋል።