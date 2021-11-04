በአዲስ አበባ ለሚገኘው የዲፕሎማቲክ ማኅበረሰብ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን አስመልክቶ ማብራሪያ ተሰጠ

አዲስ አበባ፤ ጥቅምት 25 ቀን 2014 (ኢዜአ) በአዲስ አበባ ለሚገኙ የዲፕሎማቲክ ማኅበረሰብ አባላት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን አስመልክቶ ዛሬ ማብራሪያ ተሰጠ።
ማብራሪያውን የሰጡት የፍትህ ሚኒስትሩ ዶክተር ጌዲዎን ጢሞቲዎስ እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴኤታ ሬድዋን ሁሴን ናቸው።
የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ዓላማ የኢትዮጵያን ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት ለማስጠበቅ፤ ብሎም በሽብርተኛው ህወሓት ኢትዮጵያዊያን የተጋረጠባቸውን የሕልውና አደጋ ለመቀልበስ ያለመ መሆኑን ዶክተር ጌዴዎን ገልፀዋል።
የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን በዝርዝር በማስረዳት ከዲፕሎማቲክ ማኅበረሰቡ ጋር በተያያዘ ለተነሳላቸው ጥያቄም ምላሽ ሰጥተዋል።
ዛሬ በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የጸደቀው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አፈጻጸምን በተመለከተም የተፎካካሪ ፓርቲዎች አባላት ያሉበትና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሚመሩት የክትትል ኮሚቴ መሰየሙን አስረድተዋል።
በአዋጁ ድንጋጌ በቪዬና ኮንቬንሽን የተመለከቱ የዲፕሎማቲክ መብቶች እንደተጠበቁ መሆናቸውን፤ ዝርዝር ጉዳዮችም በአገራዊ የውስጥ ጉዳዮች ላይ ያተኮሩ ስለመሆናቸው አንስተዋል።
ሚኒስትሩ ለመገናኛ ብዙሃን በተሰጡት አስተያየትም የተሰጠው ማብራሪያ የዲፕሎማቲክ ማኅበረሰቡን ብዥታ ለማጥራት በተለይም አዋጁ ከቬዬና ስምምነት ጋር እንደማይጣረስ ለመግለጽ ያስችላል ብለዋል።
የሰሜን ዕዝ ከመጠቃቱ ቀደም ብሎ የሠላም አማራጭ ነበር ያሉት አቶ ሬድዋን ሁሴንም በአሸባሪው ቡድን ሳቢያ ያ ወርቃማ ዕድል በማለፉ እልቂትን ያስከተለ ጦርነት መከሰቱን አስታውሰዋል።
መንግስት የተናጠል ተኩስ አቁም ወስኖ ከትግራይ ሲወጣ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በተቃራኒው ወገን ላይ ጫና በማሳደር ተመሳሳይ የሠላም እርምጃ እንዲወስድ ማድረግ ሌላው አማራጭ እንደበርም ገልጸዋል።
እንደ መንግስት በሁለቱም ወገን ያለው የበርካቶች ሕይወት መጥፋትና የንብረት ውድመት እንደሚያሳስበው ገልጸው፤ የትኛውም ግጭት መጨረሻው ውይይትና የሠላም መንገድ አማራጭ ነው ብሎ ያምናል ብለዋል።
መንግስት በጦርነት መቀጠል ባለመፈለጉ የተኩስ አቁም እርምጃ ቢወስድም ዳሩ በሌላኛው ወገን ይሁንታ እንዳላገኘም አስታውስዋል።
አሁንም ማንም አገርን በሃይል ለመምራትና እርስ በእርስ ለመከፋፈል መሞከር እንደማይቻል ተረድቶ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በአሸባሪው ቡድን ላይ ጫና ማድረግ እንዳለበት ገልጸዋል።
መንግስት በመንግስታቱ ድርጅት የተወከሉ አካላት ይዘውት የሚመጡትን የሠላም አማራጭ እየጠበቀ መሆኑን ገልፀዋል።
ሁሉም አካላት ለሠላም ያላቸውን ጥሪ መንግስት በበጎ እንደሚመለከተውና ጦርነቱን በሚያባብሰው ተቃራኒ ሃይል ላይ ግን ግፊት ማድረግ እንደሚገባ ተናግረዋል።