አሸባሪውን ህወሓት በመደምሰስ አገር ላይ የተደቀነውን አደጋ ለመቀልበስ አዋጁ ወሳኝ ነው

ባህር ዳር፣ ጥቅምት 25 ቀን 2014 (ኢዜአ) አሸባሪውን ህወሓት በተባበረ ክንድ ደምስሶ አገር ላይ የተደደቀነውን አደጋ ለመቀልበስ የተደነገገው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ተገቢ፣ ወሳኝና ትክክል እንደሆነ የባህር ዳር ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ።
ኢዜአ ያነጋገራቸው የከተማዋ ነዋሪዎች እንደገጹት፤ ኢትዮጵያ ዛሬ ላይ የደረሰችው በተደጋጋሚ የገጠሟትን ፈተናዎች አልፋ ነው።
አሁን የገጠማት ፈተና እጅግ ውስብስብና የከፋ ቢመስልም በህዝቦች የተባበረ ክንድና የጠነከረ አንድነት የሚታለፍ እንደሆነ ገልጸዋል።
ከችግሩ ውስብስብነት አንጻር አሁን የታወጀው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በአሸባሪው ህወሃት እየተፈጸመ ያለውን ወረራ፣ ዘረፋና ግፍ ለመቀልበስ የጎላ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ያላቸውን እምነት ገልጸዋል።
የአዋጁ መደንገግ አሸባሪውን ህወሓት የመመከት ኃላፊነት የጸጥታ ሃይሎች ሃላፊነት ብቻ እንዳልሆነ የሚያስገነዝብ እንደሆነ ተናግረዋል።
በዚህ ረገድ ሁሉም ኢትዮጵያዊ አገር ላይ የተደቀነው አደጋ ከፍተኛ መሆኑን አውቆ የድርሻውን ለመወጣት የሚያስችል መሆኑን ጠቅሰዋል።
“ከችግሩ አሳሳቢነት በመነሳት መደበኛ የህግ አሰራርን ተከትለን የምናከናውነው ሥራ ጠላት ጊዜ እንዲያገኝ ዕድል ይሰጣል” ያሉት አስተያየት ሰጪዎቹ፤ የአዋጁ መደንገግ አስፈላጊ፣ ወሳኝና ትክክለኛ መሆኑን ገልጸዋል።
ከኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች ጋር ተቀናጅቶ አገር ለማፍረስ እየተንቀሳቀሰ ያለውን አሸባሪ ቡድን ለመደምሰስ በአንድነት መነሳት እንደሚያስፈልግም አስገንዝበዋል።
‘እኔ ያልገዛኋት ኢትዮጵያ አትኖርም’ በሚል የሚንቀሳቀሰው አሸባሪው ህወሃት ህጻናትና ሴቶችን ጨምሮ በሰው ልጅ ላይ አሰቃቂ ግፍ እየፈጸመ እንደሚገኝ ጠቁመው፤ አገር በመዝረፍ የመኖር ህልም ያለው ቡድን በኢትዮጵያ ህዝብ ዘንድ ተቀባይነት እንደሌለው አስገንዝበዋል።
ኢትዮጵያውያንን በመከፋፈል አንድነታቸውን አሳጥቶ ለመኖር አቅዶ ሲንቀሳቀስ የነበረው አሸባሪው ህወሃት በህዝቦች የጋራ ትግል ከስልጣን መባረሩንም አስታውሰዋል።
_ አካባቢህን ጠብቅ
_ ወደ ግንባር ዝመት
_ መከላከያን ደግፍ