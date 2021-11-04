የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የሀገር ህልውናን ለማስከበር የሚበጅ በመሆኑ ተግባር ላይ እንዲውል እንደግፋለን

ሐረር፣ ጥቅምት 25 ቀን 2014 (ኢዜአ) የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የሸባሪው ህወሃት ቡድንና የጥፋት ተላላኪዎቹን ለይቶ እርምጃ በመውሰድ የሀገር ህልውናን የሚያስከብር በመሆኑ ተግባር ላይ እንዲውል እንደሚደግፉ የሐረር ከተማ ነዋሪዎች ገለጹ።
በሐረር ከከተማ ኢዜአ ያነጋገራቸው ነዋሪዎች እንዳሉት፤ አዋጁ ለሀገር እና ለዜጎች ህልውና መጠበቅ ያለው ጠቀሜታ ከፍተኛ ነው።
አዋጁ ህግን ለማስከበርና በሀገር ላይ ጥፋት ለመፈፀም የሚሹ ወንበዴዎችን ለመቆጣጠር የላቀ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ነዋሪዎቹ ተናግረዋል፡፡
መንግስት የጀመረውን የቁጥጥር ስራ አጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ያመለከቱት የከተማዋ ነዋሪዎች፤ እነሱም የድርሻቸውን ለመወጣት ያላቸውን ዝግጁነት አረጋግጠዋል።
በተለይም አጠራጣሪ ሁኔታ ሲያጋጥም ለጸጥታ ሃይሎች ፈጥነው ጥቆማ እንደሚያደርጉ ገልጸዋል።
አዋጁ አሸባሪውን የህወሃት ቡድንና የጥፋት ተላላኪዎችን ለይቶ እርምጃ በመውሰድ የሀገር ህልውናን ለማስከበር የሚበጅ በመሆኑ ለተግባራዊነቱ የሚጠበቅባቸውን እንደሚወጡ ተናግረዋል።
ህብረተሰቡ አካባቢውን እና አፍራሽ ተግባር የሚፈጽሙ አካላትን ነቅቶ በመጠበቅ አዋጁ የታለመለትን ዓላማ እንዲያሳካ ማገዝ እንዳለባቸውም አስገንዝበዋል።
“በየአካባቢው ጥፋት ለመፈፀም የሚሹ ወገኖችን ለይቶ በማጥራት የህግ የበላይነትን ለማስከበርና ሰላምን ለማስፈን አዋጁ መውጣቱን ትክክልና ተገቢ ነው” ብለዋል።
የአዋጁ መውጣት ሰርጐ ገቦችን በመከላከል የወንጀል ድርጊት እንዳይፈፀም እንዲሁም የሀገር ሀብት እና ንብረት እንዳይወድም ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንደሚያበረክት ገልጸዋል።
ህብረተሰቡ አካባቢውን እንዲጠብቅ እና ጸጉረ ልውጦች በየከተሞች ገብተው አፍራሽ ተግባር እንዳይፈጥሩ መከላከል ይኖርበታል ብለዋል።
_ አካባቢህን ጠብቅ
_ ወደ ግንባር ዝመት
_ መከላከያን ደግፍ