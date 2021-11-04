የጋምቤላ ሰላምና ደህንነት ለማስጠበቅ የተጠናከረ የጸጥታ ማሰከበር ሥራ እየተከናወነ ነው

ጋምቤላ ጥቅምት 25/214(ኢዜአ) በጋምቤላ ክልል የአሸባሪቹ ህወሓት እና ሸኔ ተላላኪዎች የጥፋት ድርጊት እንዳይፈጽሙ በመቆጣጠር ሰላምና ደህንነትን ለማስጠበቅ የተጠናከረ የጸጥታ ማስከበር ሥራ እየተከናወነ መሆኑን የክልሉ ፖለስ ኮሚሽን አስታወቀ።
ኮሚሽኑ ከሌሎች የጸጥታ አካላት ጋር በመሆን ባደረገው ክትትል ለሸኔ በተላላኪነትና በግብረ አበርነት የተጠረጠሩ 17 ግለሰቦችን በቁጥጥር ስር ማዋሉን ገልጿል።
የክልሉ ፖሊስ ኮሚሽነር አቡላ ኡቦንግ ዛሬ ለጋዜጠኞች እንዳሉት እራሱን “ጋነግ” በማለት የሚጠረው የሽብር ቡድኖቹ ተላላኪ በክልሉ የጸጥታ ችግር ለመፍጠር ተዳጋጋሚ ሙከራዎች እያደረገ ነው።
የሽብር ቡድኖቹ ሀገር ለማፍረስ የጀመሩትን እኩይ ሴራ በጋምቤላ ክልል በተላላኪዎች አማካኝነት የጸጥታ ችግር በመፍጠር ሊያስፈጽሙ ስለሚችሉ ኮሚሽኑ ከሌሎች የጽጥታ አካላት ጋር በመቀናጀት ጠንካራ የጥበቃና የክትትል ስራ እያከናወነ መሆኑን ተናግረዋል።
በተደረገው ክትትልም በጋምቤላ ከተማ የሸኔ አባል እንደሆኑ የተጠረጠሩ 10 ግለሰቦችና ለሽብር ቡድኑ ስንቅ ለማቀበል ሲንቀሳቀሱ የተገኙ ሰባት ግብር አበሮችን ትናንት ምሽት በቁጥጥር ስር ለማዋል መቻሉን አሰታውቀዋል።
እንደኮሚሽነር አቡላ ገለጻ፤ ክልሉ ሰፊ የድንበር ወሰን ያለው ከመሆኑ ጋር ተይዞ የሽብር ቡድኖቹ ተላላኪ የሆኑ ሰርጎ ገቦች ወደ ክልሉ እንዳይገቡ የጸጥታ አካላት ስምራት ተደርጓል።
እንደ ሀገር የወጣውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በክልሉ ተግባራዊ በማድረግ በተሟላ መልክ የጸጥታ ጥበቃና ክትትል ስራዎች በማከናወን የአሸባሪዎችንና ተላላኪዎችን ሴራ ለማምከን ወደተግባር መገባቱንም ኮሚሽነሩ አመላክተዋል።
በተለይም አሸባሪዎቹ ህወሓትና ሸኔ ሀገር ለማፍረስ የጠነሰሱትን ሴራ ለማክሸፍ ለተጀመረው የህልውና ዘመቻ ውጤታማነት ማህበረሰቡ ተሳትፎና ትብብሩን እንዲያጠናክርም ኮሚሽነር አቡላ ጥሪ አቅረበዋል።