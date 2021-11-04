የተነሳብንን ጠላት በመደምሰስ ኢትዮጵያን ለማዳን በሁሉም መስክ የድርሻችንን እንወጣለን

አዳማ ፤ጥቅምት 25/2014 (ኢዜአ) ቆርጦ የተነሳውን ጠላት በመደምሰስ ኢትዮጵያን ለመታደግ ከመከላከያ ሰራዊት ጎን በመሰለፍ በሁሉም መስክ የድርሻቸውን እንደሚወጡ የአዳማ ከተማ የሴቶች ማህበር አመራሮችና አባላት አስታወቁ።
ቡድኑ ሀገር ለማፍረስ የሞት ሽረት በማድረግ ላይ ቢሆንም እንደማይሳካላት ነው አመራሮቹና አባላቱ ለኢዜአ የተናገሩት።
የማህበሩ ሴቶች ማህበር ምክትል ሊቀመንበር ወይዘሮ እቴነሽ ወልደአማኑኤል፤ በከተማዋ የሚገኙ ሴቶች ለመከላከያ ስንቅ በማቀበልና ደም በመለገስ ድጋፍ እያደረጉ መሆናቸውን ገልጸዋል።
ሴቶች ወደ ግንባር ለመዝመት ወታደራዊ ስልጠና በመውሰድ ተዘጋጅተዋል ያሉት ወይዘሮ እቴነሽ፤ ከፀጥታ አካላት ጋር በመሆን የአካባቢያቸውን ሰላም እየጠበቁ እንደሚገኙም አመልክተዋል።
“በተለይ ወጣት ሴቶች መከላከያን በሰው ሃይል ለማጠናከር በሚደረገው ጥረት ውስጥ ንቁ ተሳትፎ እንዲኖራቸው በማድረግ በኩል እየሰራን ነው” ብለዋል።
በዚህም ሀገርን ለመበተን እየሰራ ያለውን የሕወሓት አሸባሪ ቡድን ለመደምሰስ ሴቶች በሁሉም መስኮች እየተሳተፉ መሆኑን አስታውቀዋል።
አሁንም እስከ ግንባር ድረስ ሄዶ ለመፋለም በዝግጅት ላይ መሆናቸውን ጠቅሰው፤ አሸባሪ ቡድኑ በሴቶች ላይ እያደረሰ ያለውን ግፍ ታሪክ መቼም የማይረሳው በመሆኑ በአንድነት ቆመን መታገል አለብን ብለዋል ወይዘሮ እቴነሽ።
በየቦታው በአሸባሪው ቅጥረኞች በማህበራዊ የትስስር ገፆች በሚነዛው አሉባልታ ሳንወናበድ ፀጉረ ልውጦችን ጭምር በመከታተል የድርሻችንን ማበርከት አለብን ሲሉም አሳስበዋል።
የማህበሩ የስራ አስፈፃሚ አባል ወይዘሮ ገነት በዳኔ በበኩላቸው፤ ሴቶች በሚደርሰው ችግር የመጀመሪያ ተጎጂ በመሆኑ በንቃት መንቀሳቀስ አስፈላጊ መሆኑን ተናግረዋል።
“አካባቢያችን ነቅተን ከመጠበቅ ባለፈ መከላከያን በሰው ሃይል በማጠናከር፣ ስንቅ በማቅረብ፣ በእውቀትና በጉልበታችን በማገዝ የድርሻችንን መወጣት አለብን” ነው ያሉት።
ልጆቻችንና ቤተሰቦቻችን ለተራ አሉባልታና ፕሮፓጋንዳ መሳሪያ እንዳይሆኑ አስፈላጊውን ምክር በመስጠት ሁሉም የድርሻውን መወጣት እንዳለበት አመልክተዋል።
አሸባሪው ህወሃት ሀገር ለማፍረስ የሞት ሽረት በማድረግ ላይ ቢሆንም አይሳካለትም ያሉት ደግሞ የማህበሩ አባል ወይዘሮ በላይነሽ ተሰማ ናቸው።
ቡድኑ ባለፉት 27 ዓመታት በህዝቦች ላይ ከፈፀመው ግፍና መከራ በላይ አሁን ሀገር በመውረር እንስሳት ሳይቀር እየገደለ ባለው አረመኔያዊ ድርጊት ማንነቱን ይበልጥ ተገንዝበናል ብለዋል።
ይህን የጥፋት ቡድን አንድነታችንን በማጠናከር መፋለም አለብን ነው ያሉት።
ሌላዋ የማህበሩ አባል ወይዘሮ አሚና ኡንኩሹ ፤ አሸባሪውን በመደምሰስ ሀገሪቱን ከወራሪው ሃይል ነፃ ለማወጣት እየተካሄደ ባለው ትግል በመሳተፍ ለመደገፍ ዝግጁ መሆናቸውን ገልጸዋል።
“ሀገራችን አሁን ያለችበት ሁኔታ እጅጉን ያሳስበኛል፣ ሀገር ከሌለ እኔም ልጆቼም መኖር አይችሉም እያንዳንዳችን መገንዘብ ያለብን ይሄን ነው ” ብለዋል ።
አሁንም በየደረጃው ያሉ የሴቶች አደረጃጀት ሀገራችን ያደረገችልን ጥሪ ተቀብለን ፈጣን ምላሽ መሰጠት ከሁላችን የሚጠበቅ ቀዳሚ ተግባር መሆን አለበት ሲሉም አክለዋል ።