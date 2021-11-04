አሸባሪውን ህወሓት በግንባር ተፋልመን ለመደምሰስ ተዘጋጅተናል

መተማ ፤ ጥቅምት 25/2014(ኢዜአ) የህልውና ዘመቻውን በመቀላቀል አሸባሪውን የህወሓት ቡድን ለመደምሰስ መዘጋጀታቸውን በምዕራብ ጎንደር ዞን የፋኖ አባላት ተናገሩ።
የአሸባሪው ህወሀት አባላትና ተባባሪዎቹ በሱዳን ድንበር አካባቢ ሾልከው እንዳይገቡ ቁጥጥር ከማድረግ ጀምሮ መንግስት በሚያሰማራቸው በየትኛውም ግንባር በመሰለፍ ጠላትን ለመደምሰስ በተጠንቀቅ ላይ እንደሚገኙ አስታውቀዋል።
በዞኑ የገንዳ ውሃ ከተማ ነዋሪ የሆኑት የፋኖ አባል አቶ ታያቸው ጥሩነህ እንዳሉት፤ ኢትዮጵያን ለማፍረስ የመጣውን ወራሪ ሃይል በቆራጥነትና በጀግንነት መመከት ይገባል።
“አሸባሪ ቡድኑን መቅጣት እናውቅበታለን” ያሉት አቶ ታያቸው፤ በዞኑ በሽንፋ በኩል ጥቃት ለማድረስ የሞከረውን አሸባሪ ከፀጥታ አካላትና መላ ህዝቡ ጋር በመተባበር መደምሰሳቸውን አስታውሰዋል።
አሁንም ቡድኑ በአማራ ክልል ብሎም በመላ ሀገሪቱ እያደረሰ ያለውን ጥፋት ለማስቆምና ለቀጣይ ስጋትነቱ እንዳይቀጥል በሚደረገው ትግል ሃላፊነታቸውን ለመወጣት መዘጋጀታቸውን ገልፀዋል።
ጦርነቱን በህዝባዊ ማዕበል እያካሄደ ያለውን የሽብር ቡድን ለመቅበር ህብረተሰቡ የመንግስትን የክተት ጥሪ ተቀብሎ ፈጣን ምላሽ ሊሰጥ እንደሚገባም አመልክተዋል።
ሌላኛው የፋኖ አባል አቶ ፈንታ ባዬ በበኩላቸው “ህዝብ ሊያጠፋና ኢትዮጵያን ለማፍረስ የመጣን የሽብር ቡድን ያለ ምህረት በጀግንነት ልንዋጋው ይገባል” ብለዋል።
አሸባሪው ህወሃት ሀገር በበላይነት ሲያስተዳድር በነበረበት ወቅት ሲጠቀምበት የነበረው ከፋፍለህ ግዛ አሁን ተቀባይነት እንደሌለው ነው የገለጹት።
በአሁኑ ወቅት ቡድኑ እየፈጸመ ያለው ህዝብን ያልመረጠ ጥቃት መላ ኢትዮጵያውያንን ከማስቆጣት ባለፈ አንድነታቸውን እንዲያጠናክሩ ማድረጉን ተናግረዋል።
ጠላትን በአጭር ጊዜ ለመደምሰስ ሁሉም ወጣት ወታደራዊ ስልጠና በመውሰድ ወደ ግንባር መሄድና አካባቢውን ከሰርጎ ገቦች በንቃት መጠብቅ ይኖርበታል ብለዋል።
ለህልውና ዘመቻው የሚችሉትን ሁሉ እያደረጉ መሆናቸውን ጠቅሰው፣ በቀጣይም ትግሉ በድል እስኪጠናቀቅ ድረስ ድጋፋቸውን እንደሚያጠናክሩ አስታውቀዋል።
የያዙትን የግል የጦር መሳሪያ ሀብትና ንብረታቸውን ከመጠበቅ ባለፈ ለህልውና ዘመቻው ለመጠቀም መዘጋጀታቸውን የገለጹት ደግሞ አቶ ጌታነህ ዳኛቸው ናቸው።
የግል ትጥቃቸውን ለግዳጅ በማዘጋጀት መንግስት በሚሰጣቸው ተልዕኮ ወደ ጦር ግንባር ለመሄድ ቁርጠኝነታቸውንም አረጋግጠዋል።
የአካባቢው ህዝብ ከሀገር መከላከያ ሠራዊት ጋር በመተባበር የሀገር ዳር ድንበርን እያስከበረ መሆኑን ጠቁመው፣ ጠላትን መደምሰስ በሚያስችል ሁኔታ በተጠንቀቅ ላይ መሆኑንም አመልክተዋል።
“አሸባሪው ቡድን የኢትዮጵያና የህዝቦቿ ጋንግሪን በመሆኑ መወገድ አለበት” ያሉት ታጣቂው፣ ሀገሩን የሚወድ ሁሉ ሀገሩን ለማዳን እንዲዘምት መልዕክት አስተላልፈዋል።