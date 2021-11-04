የአሸባሪውን ቡድን ጥቃት ለማስቆም እንዘምታለን

ዲላ፤ ጥቅምት 25/2014 ኢዜአ ከመከላከያ ሰራዊቱ ጎን በመሰለፍ የአሸባሪውን ቡድን ጥቃት ለማስቆም ዘምተው የዜግነት ድርሻቸውን ለመወጣት ዝግጁ መሆናቸውን የጌዴኦ ዞን መንግስት ሰራተኞች ገለጹ።
ሰራተኞቹ አሸባሪው ቡድን በሰሜን ዕዝ ላይ በፈጸመው ጥቃት የተሰዉ የመከላከያ ሰራዊት አባላትን የሚዘክር ሥነ-ሥርዓትና በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይ ዙሪያ ውይይት ሲያደርጉ፤ ደምም ለግሰዋል።
በመረሃ ግብሩ ከተሳተፉት መካከል የዲላ ከተማ አስተዳደር ምክር ቤት ባለሙያ አቶ መኮንን ሞርካቲ እንዳሉት ህወሀት ድሮም ሆነ አሁን ባህሪው በሽብር ላይ የተመሰረተ ነው።
በተለይ ንጹሃንን በመጨፍጨፍ ህዝብን ሽብር ውስጥ ለመክተት መጣርና የሀሰት ፕሮፓጋንዳ መንዛት መለያው በመሆኑ ልንደናገጥ አይገባም ብለዋል።
ቡድኑን በመደምሰስ ሀገርን ለማዳን እየተካሄደ ያለውን ትግል በመደገፍ ደመወዛቸውን ለመከላከያ ሰራዊት ከመለገሳቸው ሌላ ልጃቸውን የሰራዊቱ አባል እንዲሆን መርቀው መሸኝታቸውን ገልጸዋል።
በቀጣይም የሽብር ቡድኑ እስኪጠፋ ድረስ ሰርጎ ገቦችን በንቃት በመጠበቅ የአካባቢያቸውን ሰላም በቀጣይነት ለማረጋገጥ የበኩላቸውን እንደሚወጡ ገልጸዋል።
ለሰራዊቱ የኋላ ደጀን ከመሆን ባለፈ ከጎኑ በመሰለፍ የአሸባሪውን ቡድን ጥቃት ለማስቆም በመዝመት ጭምር የዜግነት ድርሻቸውን ለመወጣት ዝግጁ መሆናቸውን የተናገሩት ደግሞ ደም ሲለግሱ የነበሩት የጌዴኦ ዞን ሳይንስና ቴክኖሎጅ መምሪያ ሃላፊ አቶ አብነት አክልሉ ናቸው።
ከሀገር ክብርና ህልውና የሚቀደም ነገር ባለመኖሩ በህዝባዊ ሰራዊት ተቀላቅለው የበኩላቸውን ለመወጣት ዝግጁ መሆናቸውን አስታውቀዋል።
የብልጽግና ፓርቲ የጌዴኦ ዞን ጽህፈት ቤት ሃላፊ አቶ ተወልደ ተስፋዬ በበኩላቸው፤ የአሸባሪው ህወሀት ተደጋጋሚ ክህደት ለሀገራችን በጋራና በወኔ እንድንቆም ምክንያት መሆኑን ተናግረዋል።
በተለይ በሰሜን ዕዝ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ላይ የፈጸመው ክህደትና ግፍ ሁሌም ሲታወስ የሚኖር ነው ብለዋል።
የዞኑ ህዝብ የጥፋት ቡድኑን ሴራ በተለይም የጥፋቱ ተላላኪው ሸኔን በመከላከል አካባቢውን በንቃት ከመጠበቅ ባለፈ ለመከላከያ ሰራዊት እያደረገ ያለውን ሁለተናዊ ድጋፍ አጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪ አቅርበዋል።
ከውይይቱም በተጓዳኝም የደም ልገሳ የተካሄደ ሲሆን ሻማ በማብራት የህሊና ጽሎት በማድረግ ጀግኖች ሰማዕታት ታስቧል።