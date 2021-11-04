የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የአሸባሪዎችን የጥፋት ተልእኮ ለመከላከል ያስችላል

ፍቼ ፣ጥቅምት 25/2014/ኢዜአ/ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ያስተላለፈው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ የአሸባሪ ቡድኖች የጥፋት ተልእኮ ለመከላከል ያስችላል ሲሉ በፍቼ ከተማ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ገለጹ።
የፍቼ ከተማ ማዘጋጃ ቤት ስራ አስኪያጅ አቶ ቶልቻ ከበደ ለኢዜአ እንደገለፁት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ህግን ለማስከበርና ተሽለክሉከው በሀገር ላይ ጥፋት ለመፈፀም የሚሹ ወንበዴዎችን የጥፋት ድርጊት ለመከላከል ያስችላል ።
በተለይም የህወሀትና ሸኔ አሸባሪ ቡድኖች አፍራሽ ተግባርና የጥፋት ተልእኮ ለመከላከል አቅም የሚፈጥር መሆኑን አመልክተዋል።
ህብረተሰቡም የአዋጁን አላማና ሀሳብ በመረዳት ለአፈጻጸሙ የድርሻውን ሊወጣ እንደሚገባ አስገንዝበዋል።
ሌላው የፀጥታ አባል አቶ ማሞ ወጋየሁ ” አዋጁ በየአካባቢው ከአሸባሪው የህወሀት ሀይል ጋር ተባብረው ጥፋት ለመፈፀም የሚሹ ወገኖችን በመለየት የህግ የበላይነትን ለማስከበር ያስችላል” ብለዋል ።
የአዋጁ መውጣት የዘገየ ቢሆንም ትክክለኛና ተገቢ መሆኑን ገልፀዋል፡፡
የሸኔ እና ህወሀት አሸባሪ ቡድኖችንና አባላትን ሴራ በማጋለጥ የአዋጁን አፈጻጸም ውጤታማ ለማድረግ ሁሉም ሊተጋ እንደሚገባ አመልክተዋል ።
የአዋጁ በሰርጐ ገቦች የሚፈጸሙ የሽብርና የወንጀል ድርጊቶችን ለመከላከል ያስችላል ያሉት ደግሞ በከተማው የቀበሌ ዐ4 ነዋሪ አቶ ነሲቡ ሀይሌ ናቸው፡፡
የፀጥታ ሀይሎች ሰላማዊ ዜጐችን ከጥፋት ሀይሎች ነጥለው በመለየት ለህግ ለማቅረብና እርምጃ ለማስወሰድ እንዲችሉ አዋጁ ዋስትና የሚሰጥ መሆኑን ገልጸዋል ።
“አዋጁ የአሸባሪውን ሕወሓት የጥፋት ሴራ በማክሸፍ ሀገሪቱ ሳትወድ በግድ የገባችበትን የህልውና ጦርነት በድል ለመወጣት አስተዋጾው የጎላ ነው” ያለው ደግሞ በከተማው የቀበሌ ዐ1 ነዋሪ ወጣት አለማየሁ ነጋሽ ነው ።