ኢትዮጵያን ለማፍረስ የተነሳውን አሸባሪ ህወሓት መደምሰስ ይገባል—የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር

ባህር ዳር (ኢዜአ) ጥቅምት 24/2014 ”ኢትዮጵያን ለማፍረስ በህዝባዊ ማዕበል የተነሳውን አሸባሪው ህወሓት በመጣበት የትግል አግባብ ማስተናገድ ለነገ የሚባል አይደለም” ሲል የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር አስታወቀ።
የከተማ አስተዳደሩ በሽብር ቡድኑ የተደቀነውን የህልውና አደጋ ፈጥኖ መቀልበስ በሚቻልበት ጉዳይ ላይ ከመንግስት ሠራተኞች ጋር መክሯል።
የከተማ አስተዳደሩ ብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ የኔሰው መኮንን በመድረኩ ላይ እንዳሉት ቡድኑ ኢትዮጵያን እንደ ሀገር፤ አማራን ደግሞ እንደ ህዝብ ለማጥፋት የከፋ አደጋ ደቅኗል።
አሸባረው ህወሓት ለዓመታት በጠላትነት ፈርጆ በርካታ መከራዎችን ሲያደርስበት የነበረውን የአማራ ህዝብ ዛሬም በህዝባዊ ጦርነት ተሰልፎ የበለጠ ግፍና በደል እያደረሰበት መሆኑን ገልፀዋል።
“የእዚህን ጨፍጫፊና ወራሪ ቡድን ህዝባዊ ጦርነት ቀልብሶ ዳግም ለኢትዮጵያም ሆነ ለአማራ ህዝብ ስጋት እንዳይሆን በመጣበት አግባብ ተዘጋጅቶ ግብአተ መሬቱን ማፋጠን ይገባል።”
የመንግስት ስራ የሚከወነው ህልውና ሲረጋገጥ በመሆኑ የመንግስት ሠራተኛው የክተት ጥሪውን በመቀበል በተዋጊነት፣ ድጋፍ በማሰባሰብ እና ማህበረሰቡን በማንቃት ታሪካዊ ኃላፊነቱን እንዲወጣ ጠይቀዋል።
አቶ የኔሰው እንዳሉት በህጻናትና አዛውንቶች ላይ ሳይቀር አሰቃቂ ግድያ እየፈጸመ ካለው የአሸባሪ ቡድን በተጨማሪ ከህዝብ ጋር እየኖሩ የወራሪውን ዓላማ ለማስፈጸም የሚሰሩ ግለሰቦችንና ቡድኖችን ነቅቶ መከታተልና መጠበቅ ይገባል።
የሽብር ቡድኑን እኩይ ዓላማ ለመጨረሻ ጊዜ ለመቀልበስ መላው ህዝብ በቁጭትና በእልህ ተነስቶ ጠንካራ ክንዱን በአሸባሪው ቡድን ላይ እንዲያሳርፍም ነው ያሳሰቡት።
“አሸባሪው ቡድን ጊዜ ካገኘ በእያንዳንዱ አማራ ቤት ዘር የማጥፋት ስራውን አጠናክሮ ይቀጥላል” ያሉት ደግሞ የመድረኩ ተሳታፊ የመንግስት ሠራተኛ አቶ አብርሃም ወርቁ ናቸው።
ኢትዮጵን ለማፍረስ አሸባሪው ህወሓት በከፈተው ህዝባዊ ጦርነት በግልጽ እየታየ ያለው የአማራ ህዝብ የህልውና ጉዳይ ነው።
“የቡድኑ ዋነኛ የድል ውጤት የሀሰት ፕሮፖጋንዳ ነው።” ያሉት አቶ አብርሃም ለዚህም ለህብረተሰቡ ቀድሞ መረጃ በመስጠትና ስነልቦናውን በመገንባት አሸባሪውን ህወሓት ግብ ማክሸፍ እንደሚገባ ተናግሯል።
መንግስት በሚሰጣው ማንኛው የህልውና ዘመቻ ተልዕኮ በመሰለፍ የድርሻቸውን ለመወጣት ከምንጊዜውም በላይ ዝግጁ መሆናቸውንም አረጋግጠዋል ።
በአሁኑ ወቅት የመኖር ህልውናን ከማረጋገጥ በላይ ምንም አንገብጋቢ አጀንዳ የለም” ያሉት ደግሞ ወይዘሮ ትግስት አበጀ ናቸው።
አማራ ለማዳከም አሰቃቂ፣ ሰብዓዊና ኢኮኖሚያዊ ውድመቶችን እያደረሰ ያለውን አሸባሪ ለማጥፋት በሚደረገው ትግል የሚችሉትን ሁሉ ለማድረግ መዘጋጀታቸውን ገልጸዋል።
በውይይት መድረኩ ላይ በከተማ አስተዳደሩ የመንግሥት ሠራተኞችና አመራሮች ተሳታፊ ሆነዋል።