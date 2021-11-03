ኢትዮጵያ የቅድመ ሆስፒታል ህክምናን ለማሻሻል ለምታደርገው ጥረት ፖላንድ የቴክኒክና የገንዘብ ድጋፍ ታደርጋለች

አዲስ አበባ፤ ጥቅምት 24 ቀን 2014 (ኢዜአ) ኢትዮጵያ የቅድመ ሆስፒታል ህክምናን ለማሻሻል ለምታደርገው ጥረት ፖላንድ የቴክኒክና የገንዘብ ድጋፏን አጠናክራ እንደምትቀጥል በኢትዮጵያ የፖላንድ አምባሳደር ፕሼሚስላቭ ቦባክ ገለጹ፡፡
በኢትዮጵያ ለታካሚዎች የቅድመ ሆስፒታል ህክምና አገልግሎት ለመስጠት የሚያስችል የአምስት አመት መርሃ ግብር በመከናወን ላይ ይገኛል።
ለዚሁ መርሃ ግብር ስኬታማነት የፖላንድ የህክምና ባለሙያዎች ለኢትዮጵያ የህክምና ባለሙያዎች በአዲስ አበባ ስልጠና እየተሰጠ ነው፡፡
በመርሃ ግብሩ ላይ መልእክት ያስተላለፉት በኢትዮጵያ የፖላንድ አምባሳደር ፕሼሚስላቭ ቦባክ፤ ኢትዮጵያ የቅድመ ሆስፒታል ህክምናን ለማሻሻል ለምታደርገው ጥረት ፖላንድ የቴክኒክና የገንዘብ ድጋፏን አጠናክራ ትቀጥላለች ብለዋል።
አገራቸው በተለይ የቅድመ ሆስፒታል ህክምናን ለማሻሻል ኢትዮጵያን የምታደርገውን ጥረት ለማገዝ ዝግጁ መሆኗን አረጋግጠዋል።
አምባሳደር ፕሼሚስላቭ ቦባክ አገራቸው ለኢትዮጵያ የአቅም ግንባታ ስልጠና እና የፋይናንስ ድጋፍ እያደረገች እንደምትገኝ ተናግረዋል፡፡
ኢትዮጵያና ፖላንድ ታሪካዊ ግንኙነት ያላቸው መሆኑን አመላክተው ወደፊትም በሁሉም ዘርፍ የትብብር ግንኙነታቸውን ያጠናክራሉ ብለዋል።
የአለርት ሆስፒታል ስራ አስኪያጅ ዶክተር እስማዔል ሸምሰዲን በበኩላቸው በርካታ ታካሚዎች ወደ ህክምና ስፍራ እስኪደርሱ ድረስ የተለያዩ ችግሮች እንደሚገጥሟቸው ጠቅሰዋል።
በተለይም ድንገተኛ አደጋ የሚገጥማቸው ሰዎች የቅድመ ሆስፒታል ህክምና አገልግሎቱ በአግባቡ ማግኘት ባለመቻላቸው ለተጨማሪ ጉዳት ይዳረጋሉ ነው ያሉት።
ይህንን ችግር ለማቃለል የቅድመ ሆስፒታል ህክምና አገልግሎት በተጠናከረ መልኩ መሰጠቱ ወሳኝ መሆኑን ተናግረዋል።
በዚህም አንድ ታካሚ ከቤቱ ወይም ጉዳት ከደረሰበት ቦታ ጀምሮ እስከ ጤና ተቋማት እስኪደርስ ድረስ የመጀመሪያ ህክምና እርዳታ እንዲያገኝ ያደርገዋል ብለዋል፡፡
አገልግሎት በትልልቅ ከተሞች ቀደም ብሎ መጀመሩን ያወሱት ስራ አስኪያጁ በቀጣይ በመላ አገሪቷ ተግባራዊ ለማድረግ እየተሰራ ነው ብለዋል፡፡
በአሁኑ ሰዓትም ቅድም ሆስፒታል ህክምና አገልግሎቱ ለማደረስ የዘመናዊ አምቡላንስና ሌሎች አስፈላጊ የሆኑ የህክምና ቁሳቁሶችን የማሟላት ስራ እየተሰራ ነው ብለዋል፡፡
ለዚህ ስራ የፖላንድ መንግስት የቴክኒክና የፋይናንስ እገዛዎችን እያደረገ መሆኑን ጠቅሰው እስካሁንም ለእቅዱ ስኬታማነት ከ1 ሚሊየን ዶላር በላይ ድጋፍ እንዲሁም ከ100 ለሚልቁ ባለሙያዎች ስልጠና መስጠቱን አስታውሰዋል።