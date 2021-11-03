ሽብርተኛውን ህወሃት በመደምሰስ ሀገርን ከጥፋት ለመታደግ ለወጣው አዋጅ ስኬት ህብረተሰቡ እንዲረባረብ ጥሪ ቀረበ

አሶሳ ፤ ጥቅምት 24 / 2014 (ኢዜአ) ሽብርተኛው የህወሃት ቡድንን በመደምሰስ ሀገርን ከጥፋት ለመታደግ ለወጣው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ስኬታማነት ህብረተሰቡ አስፈላጊውን ድጋፍ በማደረግ እንዲረባረብ ጥሪ ቀረበ።
በሽብርኛው ህወሃት በግፍ ለተሰዉ ጀግኖቹ የአገር መከላከያ ሰራዊት ሰሜን ዕዝ አባላትን ለማስታወስ ዛሬ በአሶሳ ከተማ ተዘክረዋል፡፡
በሥነ-ሥርዓቱ ላይ የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ አሻድሊ ሃሰን ፤ ሽብርተኛው ህወሃት ጥቅምት 24 / 2013 ዓ.ም. በሰሜን ዕዝ ሠራዊት አባላት ላይ የፈጸመው ጥቃት አሳፋሪ ክህደት መሆኑን አስታውሰዋል፡፡
የሽብር ቡድኑ ለ27 ዓመታት አገርን ሲያምስ፣ ሲዘርፍ እና መከራ ሲያሳይ ነበር ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ፤ አሁንም አገር የማፍረስ ድርጊቱን በተለይ በትግራይ አጎራባች አማራ እና አፋር ክልሎች መቀጠሉን አስረድተዋል፡፡
ግድያ፣ አስገድዶ መድፈር፣ ማፈናቀልና ንብረት መዝረፍ ደግሞ ቡድኑ እየፈጸመ የሚገኘው ታሪክ ይቅር የማይለው ጥፋት እንደሆነ ጠቅሰው፤ ዋነኛ አስፈጻሚዎቹ ደግሞ የቡድኑ ተላላኪዎች እንደሆኑ ገልጸዋል፡፡
እንደአገር እንዳንቀጥል የተጋረጠብን አደጋ በማክሸፍ ወራሪውን ደምስሰን ወደ ብልጽግና ማሸጋገር የግድ ነው ብለዋል አቶ አሻድሊ፡፡
አገርን ማስቀጠል ደግሞ የህልውና ጉዳይ ነው ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ፤ የክልሉ ሃገር ሽማግሌዎች፣ ሚሊሻዎችና ሌሎችም የህብረተሰብ ክፍሎች አካባቢያቸውን ከምን ጊዜ በላይ ነቅተው መጠበቅ እንዳላባቸው አሳስበዋል፡፡
በተለይ የሽብር ቡድኑን ሴራ ለማክሸፍ የታወጀውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በሚገባ በመረዳት ለስኬታማነቱ ሁሉም የክልሉ ህዝብ የድርሻቸውን እንዲወጣ አቶ አሻድሊ ጥሪ አቅርበዋል፡፡
በመረሃ ግብሩ ላይ የክልሉ ፖሊስ ማርሽ ቡድን ዝግጅቱን ያቀረበ ሲሆን በሽብርተኛው ቡድን ጥቃት ለተሰዉ ጀግኖች የሰሜን እዝ አባላት መታሰቢያ ጧፍ የማብራት ሥነ-ሥርዓት መካሄዱን የኢዜአ ሪፖርተር ከአሶሳ ዘግቧል።